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Двоих несовершеннолетних подозревают в угоне туристического автобуса в Сухуме

Двоих несовершеннолетних подозревают в угоне туристического автобуса в Сухуме

СУХУМ, 5 мая – Sputnik. Двоих несовершеннолетних подозревают в угоне туристического автобуса в Сухуме. 05.05.2023, Sputnik Абхазия

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СУХУМ, 5 мая – Sputnik. Двоих несовершеннолетних подозревают в угоне туристического автобуса в Сухуме.Как сообщает пресс-служба МВД, "Мерседес", принадлежащий туркомпании, был припаркован у отеля в Сухуме. После угона сотрудники столичного угрозыска обнаружили его в селе Гуп Очамчырского района."Отработан круг подозреваемых, в результате чего доставлены в управление внутренних дел двое несовершеннолетних жителей Сухума", – говорится в сообщении ведомства. Подозреваемые были опрошены в присутствии инспекторов по делам несовершеннолетних и признались в содеянном. Их отпустили под присмотр за несовершеннолетними.Возбуждено уголовное дело.

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