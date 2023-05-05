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Двоих несовершеннолетних подозревают в угоне туристического автобуса в Сухуме
Двоих несовершеннолетних подозревают в угоне туристического автобуса в Сухуме
СУХУМ, 5 мая – Sputnik. Двоих несовершеннолетних подозревают в угоне туристического автобуса в Сухуме. 05.05.2023, Sputnik Абхазия
2023-05-05T10:15+0300
2023-05-05T10:15+0300
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СУХУМ, 5 мая – Sputnik. Двоих несовершеннолетних подозревают в угоне туристического автобуса в Сухуме.Как сообщает пресс-служба МВД, "Мерседес", принадлежащий туркомпании, был припаркован у отеля в Сухуме. После угона сотрудники столичного угрозыска обнаружили его в селе Гуп Очамчырского района."Отработан круг подозреваемых, в результате чего доставлены в управление внутренних дел двое несовершеннолетних жителей Сухума", – говорится в сообщении ведомства. Подозреваемые были опрошены в присутствии инспекторов по делам несовершеннолетних и признались в содеянном. Их отпустили под присмотр за несовершеннолетними.Возбуждено уголовное дело.
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Двоих несовершеннолетних подозревают в угоне туристического автобуса в Сухуме
10:15 05.05.2023 (обновлено: 10:43 05.05.2023)
СУХУМ, 5 мая – Sputnik. Двоих несовершеннолетних подозревают в угоне туристического автобуса в Сухуме.
Как сообщает пресс-служба МВД, "Мерседес", принадлежащий туркомпании, был припаркован у отеля в Сухуме. После угона сотрудники столичного угрозыска обнаружили его в селе Гуп Очамчырского района.
"Отработан круг подозреваемых, в результате чего доставлены в управление внутренних дел двое несовершеннолетних жителей Сухума", – говорится в сообщении ведомства.
Подозреваемые были опрошены в присутствии инспекторов по делам несовершеннолетних и признались в содеянном. Их отпустили под присмотр за несовершеннолетними.
Возбуждено уголовное дело.