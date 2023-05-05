https://sputnik-abkhazia.ru/20230505/kabmin-abkhazii-obyavil-8-maya-dopolnitelnym-vykhodnym-dnem-1045651661.html

Кабмин Абхазии объявил 8 мая дополнительным выходным днем

Кабмин Абхазии объявил 8 мая дополнительным выходным днем

Распоряжение подписал премьер-министр Александр Анкваб. 05.05.2023, Sputnik Абхазия

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СУХУМ, 5 мая – Sputnik. Абхазию ждет четыре выходных дня – с 6 по 9 мая. Кабмин объявил 8 мая дополнительным выходным для подготовки и проведения мероприятий, приуроченных ко Дню Победы в Великой Отечественной войне. Распоряжение подписал премьер-министр.

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