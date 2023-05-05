https://sputnik-abkhazia.ru/20230505/kabmin-abkhazii-obyavil-8-maya-dopolnitelnym-vykhodnym-dnem-1045651661.html
Кабмин Абхазии объявил 8 мая дополнительным выходным днем
Кабмин Абхазии объявил 8 мая дополнительным выходным днем
Распоряжение подписал премьер-министр Александр Анкваб. 05.05.2023, Sputnik Абхазия
2023-05-05T13:08+0300
2023-05-05T13:08+0300
2023-05-05T14:57+0300
в абхазии
календари
кабмин абхазии
абхазия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e7/01/0e/1043605786_0:0:3073:1728_1920x0_80_0_0_f379f2fdecbfed5a64462083b4f5d28c.jpg
СУХУМ, 5 мая – Sputnik. Абхазию ждет четыре выходных дня – с 6 по 9 мая. Кабмин объявил 8 мая дополнительным выходным для подготовки и проведения мероприятий, приуроченных ко Дню Победы в Великой Отечественной войне. Распоряжение подписал премьер-министр.
абхазия
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_AB
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e7/01/0e/1043605786_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_cba111ca7491c6c5665c063162f8c6df.jpg
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
календари, кабмин абхазии, абхазия
календари, кабмин абхазии, абхазия
Кабмин Абхазии объявил 8 мая дополнительным выходным днем
13:08 05.05.2023 (обновлено: 14:57 05.05.2023)
Распоряжение подписал премьер-министр Александр Анкваб.
СУХУМ, 5 мая – Sputnik. Абхазию ждет четыре выходных дня – с 6 по 9 мая.
Кабмин объявил 8 мая дополнительным выходным для подготовки и проведения мероприятий, приуроченных ко Дню Победы в Великой Отечественной войне.
Распоряжение подписал премьер-министр.