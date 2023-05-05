https://sputnik-abkhazia.ru/20230505/minyust-abkhazii-i-federalnaya-sluzhba-sudebnykh-pristavov-rossii-obsudili-sotrudnichestvo-1045664608.html

Минюст Абхазии и Федеральная служба судебных приставов России обсудили сотрудничество

Минюст Абхазии и Федеральная служба судебных приставов России обсудили сотрудничество

Российская делегация Федеральной службы судебных приставов во главе с директором Дмитрием Аристовым прибыла в республику с рабочим визитом 5 мая. 05.05.2023, Sputnik Абхазия

2023-05-05T18:40+0300

2023-05-05T18:40+0300

2023-05-05T18:55+0300

в абхазии

министерство юстиции абхазии

абхазия

федеральная служба судебных приставов рф

россия

гармонизация законодательств абхазии и россии

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СУХУМ, 5 мая - Sputnik. Минюст Абхазии и Федеральная служба судебных приставов России обсудили разработку меморандума и программы сотрудничества.В ходе официального визита делегация ФССП совместно с руководством Министерства юстиции и Службой судебных исполнителей республики возложили цветы к Мемориалу Боевой Славы, а также Памятнику Неизвестному солдату и Памятнику военнослужащим Вооруженных Сил Российской Федерации, выполнявшим миротворческую миссию в Республике Абхазия.

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Sputnik Абхазия

министерство юстиции абхазии, абхазия, федеральная служба судебных приставов рф, россия, гармонизация законодательств абхазии и россии