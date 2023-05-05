https://sputnik-abkhazia.ru/20230505/minyust-abkhazii-i-federalnaya-sluzhba-sudebnykh-pristavov-rossii-obsudili-sotrudnichestvo-1045664608.html
Минюст Абхазии и Федеральная служба судебных приставов России обсудили сотрудничество
Минюст Абхазии и Федеральная служба судебных приставов России обсудили сотрудничество
Российская делегация Федеральной службы судебных приставов во главе с директором Дмитрием Аристовым прибыла в республику с рабочим визитом 5 мая. 05.05.2023, Sputnik Абхазия
2023-05-05T18:40+0300
2023-05-05T18:40+0300
2023-05-05T18:55+0300
в абхазии
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СУХУМ, 5 мая - Sputnik. Минюст Абхазии и Федеральная служба судебных приставов России обсудили разработку меморандума и программы сотрудничества.В ходе официального визита делегация ФССП совместно с руководством Министерства юстиции и Службой судебных исполнителей республики возложили цветы к Мемориалу Боевой Славы, а также Памятнику Неизвестному солдату и Памятнику военнослужащим Вооруженных Сил Российской Федерации, выполнявшим миротворческую миссию в Республике Абхазия.
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министерство юстиции абхазии, абхазия, федеральная служба судебных приставов рф, россия, гармонизация законодательств абхазии и россии
министерство юстиции абхазии, абхазия, федеральная служба судебных приставов рф, россия, гармонизация законодательств абхазии и россии
Минюст Абхазии и Федеральная служба судебных приставов России обсудили сотрудничество
18:40 05.05.2023 (обновлено: 18:55 05.05.2023)
Российская делегация Федеральной службы судебных приставов во главе с директором Дмитрием Аристовым прибыла в республику с рабочим визитом 5 мая.
СУХУМ, 5 мая - Sputnik. Минюст Абхазии и Федеральная служба судебных приставов России обсудили разработку меморандума и программы сотрудничества.
Стороны выразили готовность активного взаимодействия, развития профессиональных связей и обмена опытом по вопросам исполнительного производства.
В ходе официального визита делегация ФССП совместно с руководством Министерства юстиции и Службой судебных исполнителей республики возложили цветы к Мемориалу Боевой Славы, а также Памятнику Неизвестному солдату и Памятнику военнослужащим Вооруженных Сил Российской Федерации, выполнявшим миротворческую миссию в Республике Абхазия.