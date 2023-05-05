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Не забыть историю: в Абхазии готовятся к празднованию 9 Мая
Не забыть историю: в Абхазии готовятся к празднованию 9 Мая
В пресс-центре Sputnik Абхазия прошла пресс-конференция, посвященная совместными мероприятиям представительства Россотрудничества в Абхазии и Музея Боевой... 05.05.2023, Sputnik Абхазия
2023-05-05T15:15+0300
2023-05-05T15:15+0300
2023-05-05T16:16+0300
в абхазии
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россотрудничество в абхазии
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СУХУМ, 5 мая – Sputnik. По словам руководителя представительства Россотрудничества в Абхазии Дмитрия Федотова, праздничные мероприятия начались еще в апреле. 21 апреля по инициативе Россотрудничества в средней школе Эшеры прошла акция "Сад памяти". Сотрудниками представительства и школьниками были высажены 25 деревьев. С 25 апреля совместно с Музеем Боевой Славы был организован показ фильма "Нюрнберг" режиссера Николая Лебедева, а также фотовыставка "Нюрнбергский процесс". С 25 апреля проходит и традиционная акция "Георгиевская лента". Ленточки раздают сотрудникам различных организаций и всем желающим. Также в рамках празднования Дня Победы состоялся "Диктант Победы". 6 мая в 11:00 почетный караул Российской военной базы в Абхазии передаст почетному караулу Министерства обороны республики частичку Вечного огня у Могилы Неизвестного солдата в Москве. 9 мая огонь памяти будет передан и зажжен у Памятника неизвестному солдату в Сухуме. Совместно с Россотрудничеством музей по традиции 9 мая проведет акцию "Бессмертный полк". Также 9 мая сотрудники музея и Россотрудничества планируют лично поздравить ветеранов Великой Отечественной войны, проживающих в Абхазии. 9 мая, в 19:00, в Госфилармонии состоится праздничный концерт, в котором, по словам Федотова, примут участие три коллектива федерального уровня. Вход на концерт бесплатный. В Сухуме ко Дню Победы в десятый раз пройдет велопробег "Спасибо за Победу". Велопробег пройдет в Сухуме и Гулрыпше.
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видео из пресс-центра, пресс-центр , видео, мультимедиа, абхазия, вов, россотрудничество в абхазии, видео
видео из пресс-центра, пресс-центр , видео, мультимедиа, абхазия, вов, россотрудничество в абхазии, видео
Не забыть историю: в Абхазии готовятся к празднованию 9 Мая
15:15 05.05.2023 (обновлено: 16:16 05.05.2023)
В пресс-центре Sputnik Абхазия прошла пресс-конференция, посвященная совместными мероприятиям представительства Россотрудничества в Абхазии и Музея Боевой Славы имени Владислава Ардзинба.
СУХУМ, 5 мая – Sputnik. По словам руководителя представительства Россотрудничества в Абхазии Дмитрия Федотова, праздничные мероприятия начались еще в апреле. 21 апреля по инициативе Россотрудничества в средней школе Эшеры прошла акция "Сад памяти". Сотрудниками представительства и школьниками были высажены 25 деревьев.
С 25 апреля совместно с Музеем Боевой Славы был организован показ фильма "Нюрнберг" режиссера Николая Лебедева, а также фотовыставка "Нюрнбергский процесс".
С 25 апреля проходит и традиционная акция "Георгиевская лента". Ленточки раздают сотрудникам различных организаций и всем желающим. Также в рамках празднования Дня Победы состоялся "Диктант Победы".
6 мая в 11:00 почетный караул Российской военной базы в Абхазии передаст почетному караулу Министерства обороны республики частичку Вечного огня у Могилы Неизвестного солдата в Москве.
9 мая огонь памяти будет передан и зажжен у Памятника неизвестному солдату в Сухуме. Совместно с Россотрудничеством музей по традиции 9 мая проведет акцию "Бессмертный полк". Также 9 мая сотрудники музея и Россотрудничества планируют лично поздравить ветеранов Великой Отечественной войны, проживающих в Абхазии.
9 мая, в 19:00, в Госфилармонии состоится праздничный концерт, в котором, по словам Федотова, примут участие три коллектива федерального уровня. Вход на концерт бесплатный. В Сухуме ко Дню Победы в десятый раз пройдет велопробег "Спасибо за Победу". Велопробег пройдет в Сухуме и Гулрыпше.