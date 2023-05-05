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https://sputnik-abkhazia.ru/20230505/okolo-desyati-millionov-rubley-potratyat-na-remont-mosta-cherez-reku-zhoekvara-1045650968.html
Около десяти миллионов рублей потратят на ремонт моста через реку Жоэквара
Около десяти миллионов рублей потратят на ремонт моста через реку Жоэквара
Работы по реконструкции моста через реку Жоэквара планируют завершить к середине июня 2023 года. 05.05.2023, Sputnik Абхазия
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СУХУМ, 5 мая – Sputnik, Бадри Есиава. Около десяти миллионов рублей потратят на ремонт моста через реку Жоэквара, рассказал Sputnik первый замглавы администрации Гагрского района Адамур Цишба.По словам Цишба, чугунные перила на мосту местами пришли в негодность, были частично повреждены. После демонтажа подходящие для дальнейшего использования перила будут установлены на других мостах.Ориентировочно работы по реконструкции моста через реку Жоэквара планируют завершить к середине июня.
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гагрский район, абхазия, ремонт
гагрский район, абхазия, ремонт

Около десяти миллионов рублей потратят на ремонт моста через реку Жоэквара

12:35 05.05.2023 (обновлено: 14:59 05.05.2023)
© Sputnik / Томас Тхайцук Река Кодор
Река Кодор - Sputnik Абхазия, 1920, 05.05.2023
© Sputnik / Томас Тхайцук
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Работы по реконструкции моста через реку Жоэквара планируют завершить к середине июня 2023 года.
СУХУМ, 5 мая – Sputnik, Бадри Есиава. Около десяти миллионов рублей потратят на ремонт моста через реку Жоэквара, рассказал Sputnik первый замглавы администрации Гагрского района Адамур Цишба.

"Эти деньги на реконструкцию моста выделены из собственного бюджета района. В перечень работ входит установка, замена бордюров с двух сторон, брусчатки, а также перила со столбами освещения", – отметил он.

По словам Цишба, чугунные перила на мосту местами пришли в негодность, были частично повреждены. После демонтажа подходящие для дальнейшего использования перила будут установлены на других мостах.
Ориентировочно работы по реконструкции моста через реку Жоэквара планируют завершить к середине июня.
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