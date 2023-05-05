https://sputnik-abkhazia.ru/20230505/okolo-desyati-millionov-rubley-potratyat-na-remont-mosta-cherez-reku-zhoekvara-1045650968.html

Около десяти миллионов рублей потратят на ремонт моста через реку Жоэквара

Около десяти миллионов рублей потратят на ремонт моста через реку Жоэквара

Работы по реконструкции моста через реку Жоэквара планируют завершить к середине июня 2023 года. 05.05.2023, Sputnik Абхазия

2023-05-05T12:35+0300

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в абхазии

гагрский район

абхазия

ремонт

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СУХУМ, 5 мая – Sputnik, Бадри Есиава. Около десяти миллионов рублей потратят на ремонт моста через реку Жоэквара, рассказал Sputnik первый замглавы администрации Гагрского района Адамур Цишба.По словам Цишба, чугунные перила на мосту местами пришли в негодность, были частично повреждены. После демонтажа подходящие для дальнейшего использования перила будут установлены на других мостах.Ориентировочно работы по реконструкции моста через реку Жоэквара планируют завершить к середине июня.

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