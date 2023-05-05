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Перенджиев об атаке дронов на Кремль: сказать, что это не они, было бы смешно
Перенджиев об атаке дронов на Кремль: сказать, что это не они, было бы смешно
Военный политолог Александр Перенджиев в беседе с радио Sputnik прокомментировал удар беспилотниками по кремлевской резиденции президента России Владимира... 05.05.2023, Sputnik Абхазия
2023-05-05T14:35+0300
2023-05-05T14:35+0300
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Перенджиев об атаке на Кремль
Перенджиев об атаке на Кремль
В ночь на 3 мая киевский режим совершил попытку нанесения удара беспилотниками по кремлевской резиденции президента России Владимира Путина, два аппарата были выведены из строя.Россия будет отвечать делом на атаку дронов, а не рассуждать о том, было ли это поводом к войне, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров на брифинге.По мнению военного политолога, цель атаки – заставить Москву отменить Парад Победы."Союзники Киева открещиваются, они сомневаются, что вообще была атака. В самом Киеве тоже по-разному прокомментировали: кто-то заявляет, что это якобы оппозиционные силы в России нанесли удар, кто-то, что они вообще не имеют отношения к атаке беспилотниками. Однако на Западе, с точностью наоборот, напоминают, что Киев и до этого наносил удары террористического характера, также угрожал ими. Сказать, что это не они, было бы смешно", – сказал Перенджиев.Полную версию интервью слушайте в аудиофайле.
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Перенджиев об атаке дронов на Кремль: сказать, что это не они, было бы смешно
14:35 05.05.2023 (обновлено: 14:55 05.05.2023)
Военный политолог Александр Перенджиев в беседе с радио Sputnik прокомментировал удар беспилотниками по кремлевской резиденции президента России Владимира Путина.
В ночь на 3 мая киевский режим совершил попытку нанесения удара беспилотниками по кремлевской резиденции президента России Владимира Путина, два аппарата были выведены из строя.
Россия будет отвечать делом на атаку дронов, а не рассуждать о том, было ли это поводом к войне, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров на брифинге.
По мнению военного политолога, цель атаки – заставить Москву отменить Парад Победы.
"Союзники Киева открещиваются, они сомневаются, что вообще была атака. В самом Киеве тоже по-разному прокомментировали: кто-то заявляет, что это якобы оппозиционные силы в России нанесли удар, кто-то, что они вообще не имеют отношения к атаке беспилотниками. Однако на Западе, с точностью наоборот, напоминают, что Киев и до этого наносил удары террористического характера, также угрожал ими. Сказать, что это не они, было бы смешно", – сказал Перенджиев.
Полную версию интервью слушайте в аудиофайле.