https://sputnik-abkhazia.ru/20230505/perendzhiev-ob-atake-dronov-na-kreml-skazat-chto-eto-ne-oni-bylo-by-smeshno-1045653107.html

Перенджиев об атаке дронов на Кремль: сказать, что это не они, было бы смешно

Перенджиев об атаке дронов на Кремль: сказать, что это не они, было бы смешно

Военный политолог Александр Перенджиев в беседе с радио Sputnik прокомментировал удар беспилотниками по кремлевской резиденции президента России Владимира... 05.05.2023, Sputnik Абхазия

2023-05-05T14:35+0300

2023-05-05T14:35+0300

2023-05-05T14:55+0300

радио

подкасты

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e7/05/05/1045652943_38:0:1000:541_1920x0_80_0_0_28aaed0ada081ccac09855658ccb1bc7.jpg

Перенджиев об атаке на Кремль Перенджиев об атаке на Кремль

В ночь на 3 мая киевский режим совершил попытку нанесения удара беспилотниками по кремлевской резиденции президента России Владимира Путина, два аппарата были выведены из строя.Россия будет отвечать делом на атаку дронов, а не рассуждать о том, было ли это поводом к войне, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров на брифинге.По мнению военного политолога, цель атаки – заставить Москву отменить Парад Победы."Союзники Киева открещиваются, они сомневаются, что вообще была атака. В самом Киеве тоже по-разному прокомментировали: кто-то заявляет, что это якобы оппозиционные силы в России нанесли удар, кто-то, что они вообще не имеют отношения к атаке беспилотниками. Однако на Западе, с точностью наоборот, напоминают, что Киев и до этого наносил удары террористического характера, также угрожал ими. Сказать, что это не они, было бы смешно", – сказал Перенджиев.Полную версию интервью слушайте в аудиофайле.

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_AB

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Абхазия

подкасты, аудио