https://sputnik-abkhazia.ru/20230505/takie-obstoyatelstva-lakerbaya-ob-obuchenii-i-praktike-kadrov-dlya-tursfery-abkhazii--1045643558.html
Такие обстоятельства: Лакербая об обучении и практике кадров для турсферы Абхазии
Такие обстоятельства: Лакербая об обучении и практике кадров для турсферы Абхазии
Как идет обучение будущих гидов-экскурсоводов и как трудоустраиваются студенты, об этом в эфире радио Sputnik рассказала директор Центра по подготовке... 05.05.2023, Sputnik Абхазия
2023-05-05T11:11+0300
2023-05-05T11:11+0300
2023-05-05T11:36+0300
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Такие обстоятельства: Лакербая об обучении и практике кадров для турсферы Абхазии
Такие обстоятельства: Лакербая об обучении и практике кадров для турсферы Абхазии
Как идет обучение будущих гидов-экскурсоводов и как трудоустраиваются студенты, об этом в эфире радио Sputnik рассказала директор Центра по подготовке специалистов в сфере туризма и гостиничного дела при Абхазском госуниверситете Кристина Лакербая.Обучение экскурсоводов при центре подготовки специалистов в сфере туризма и гостиничного дела в Абхазском государственном университете проходит с 2016 года.Как проходит обучение в этом году, где проходят практику студенты, насколько выпускники Центра котируются у работодателей, слушайте в аудиофайле.
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подкасты, абхазия, такие обстоятельства, туризм, аудио
подкасты, абхазия, такие обстоятельства, туризм, аудио
Как идет обучение будущих гидов-экскурсоводов и как трудоустраиваются студенты, об этом в эфире радио Sputnik рассказала директор Центра по подготовке специалистов в сфере туризма и гостиничного дела при Абхазском госуниверситете Кристина Лакербая.
Обучение экскурсоводов при центре подготовки специалистов в сфере туризма и гостиничного дела в Абхазском государственном университете проходит с 2016 года.
Как проходит обучение в этом году, где проходят практику студенты, насколько выпускники Центра котируются у работодателей, слушайте в аудиофайле.