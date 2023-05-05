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Такие обстоятельства: Лакербая об обучении и практике кадров для турсферы Абхазии
Такие обстоятельства: Лакербая об обучении и практике кадров для турсферы Абхазии
Как идет обучение будущих гидов-экскурсоводов и как трудоустраиваются студенты, об этом в эфире радио Sputnik рассказала директор Центра по подготовке... 05.05.2023, Sputnik Абхазия
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Такие обстоятельства: Лакербая об обучении и практике кадров для турсферы Абхазии
Такие обстоятельства: Лакербая об обучении и практике кадров для турсферы Абхазии
Как идет обучение будущих гидов-экскурсоводов и как трудоустраиваются студенты, об этом в эфире радио Sputnik рассказала директор Центра по подготовке специалистов в сфере туризма и гостиничного дела при Абхазском госуниверситете Кристина Лакербая.Обучение экскурсоводов при центре подготовки специалистов в сфере туризма и гостиничного дела в Абхазском государственном университете проходит с 2016 года.Как проходит обучение в этом году, где проходят практику студенты, насколько выпускники Центра котируются у работодателей, слушайте в аудиофайле.
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подкасты, абхазия, такие обстоятельства, туризм, аудио
подкасты, абхазия, такие обстоятельства, туризм, аудио

Такие обстоятельства: Лакербая об обучении и практике кадров для турсферы Абхазии

11:11 05.05.2023 (обновлено: 11:36 05.05.2023)
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Такие обстоятельства: Лакербая об обучении и практике кадров для турсферы Абхазии
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Как идет обучение будущих гидов-экскурсоводов и как трудоустраиваются студенты, об этом в эфире радио Sputnik рассказала директор Центра по подготовке специалистов в сфере туризма и гостиничного дела при Абхазском госуниверситете Кристина Лакербая.
Обучение экскурсоводов при центре подготовки специалистов в сфере туризма и гостиничного дела в Абхазском государственном университете проходит с 2016 года.
Как проходит обучение в этом году, где проходят практику студенты, насколько выпускники Центра котируются у работодателей, слушайте в аудиофайле.
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