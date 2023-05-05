https://sputnik-abkhazia.ru/20230505/takie-obstoyatelstva-lakerbaya-ob-obuchenii-i-praktike-kadrov-dlya-tursfery-abkhazii--1045643558.html

Такие обстоятельства: Лакербая об обучении и практике кадров для турсферы Абхазии

Такие обстоятельства: Лакербая об обучении и практике кадров для турсферы Абхазии

Как идет обучение будущих гидов-экскурсоводов и как трудоустраиваются студенты, об этом в эфире радио Sputnik рассказала директор Центра по подготовке... 05.05.2023, Sputnik Абхазия

2023-05-05T11:11+0300

2023-05-05T11:11+0300

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Такие обстоятельства: Лакербая об обучении и практике кадров для турсферы Абхазии Такие обстоятельства: Лакербая об обучении и практике кадров для турсферы Абхазии

Как идет обучение будущих гидов-экскурсоводов и как трудоустраиваются студенты, об этом в эфире радио Sputnik рассказала директор Центра по подготовке специалистов в сфере туризма и гостиничного дела при Абхазском госуниверситете Кристина Лакербая.Обучение экскурсоводов при центре подготовки специалистов в сфере туризма и гостиничного дела в Абхазском государственном университете проходит с 2016 года.Как проходит обучение в этом году, где проходят практику студенты, насколько выпускники Центра котируются у работодателей, слушайте в аудиофайле.

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