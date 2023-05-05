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Ситуация на границе Крыма с Украиной - Sputnik Абхазия, 1920, 27.02.2022
Военная спецоперация РФ в Донбассе
Россия 24 февраля начала спецоперацию по демилитаризации Украины в ответ на просьбу донбасских республик о помощи. Ранее Путин признал суверенитет ЛНР и ДНР.
https://sputnik-abkhazia.ru/20230505/ukraina-poteryala-do-300-voennykh-i-naemnikov-na-donetskom-napravlenii-za-sutki-1045656901.html
Украина потеряла до 300 военных и наемников на донецком направлении за сутки
Украина потеряла до 300 военных и наемников на донецком направлении за сутки
На донецком направлении штурмовые отряды продолжали вести наступательные действия в западной части города Артемовск, а десантники – оказывать им поддержку и... 05.05.2023, Sputnik Абхазия
2023-05-05T15:58+0300
2023-05-05T16:08+0300
военная спецоперация рф в донбассе
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СУХУМ, 5 мая – Sputnik. Общие потери украинской армии за сутки на донецком направлении составили до 300 военнослужащих и наемников, также уничтожены девять единиц техники и два склада боеприпасов, сообщили в пятницу в Минобороны России."В районах населенных пунктов Краматорск и Авдеевка Донецкой Народной Республики уничтожены два склада боеприпасов 54-й и 110-й механизированных бригад ВСУ. За сутки уничтожено до трехсот украинских военнослужащих и наемников, три боевые машины пехоты, четыре боевые бронированные машины, одна боевая машина РСЗО "Град", а также самоходная артиллерийская установка "Акация", – сообщили в Минобороны.В ведомстве также отметили, что в районе Часова Яра в ДНР уничтожен мост, по которому украинские войска пытались осуществить подвоз боеприпасов и переброску резервов в Артемовск.
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министерство обороны рф, россия, украина
министерство обороны рф, россия, украина

Украина потеряла до 300 военных и наемников на донецком направлении за сутки

15:58 05.05.2023 (обновлено: 16:08 05.05.2023)
© Sputnik / Виктор Антонюк / Перейти в фотобанкТанковые экипажи народной милиции ЛНР в Донецкой области
Танковые экипажи народной милиции ЛНР в Донецкой области - Sputnik Абхазия, 1920, 05.05.2023
© Sputnik / Виктор Антонюк
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На донецком направлении штурмовые отряды продолжали вести наступательные действия в западной части города Артемовск, а десантники – оказывать им поддержку и сковывать противника на флангах.
СУХУМ, 5 мая – Sputnik. Общие потери украинской армии за сутки на донецком направлении составили до 300 военнослужащих и наемников, также уничтожены девять единиц техники и два склада боеприпасов, сообщили в пятницу в Минобороны России.
"В районах населенных пунктов Краматорск и Авдеевка Донецкой Народной Республики уничтожены два склада боеприпасов 54-й и 110-й механизированных бригад ВСУ. За сутки уничтожено до трехсот украинских военнослужащих и наемников, три боевые машины пехоты, четыре боевые бронированные машины, одна боевая машина РСЗО "Град", а также самоходная артиллерийская установка "Акация", – сообщили в Минобороны.
В ведомстве также отметили, что в районе Часова Яра в ДНР уничтожен мост, по которому украинские войска пытались осуществить подвоз боеприпасов и переброску резервов в Артемовск.
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