https://sputnik-abkhazia.ru/20230505/ukraina-poteryala-do-300-voennykh-i-naemnikov-na-donetskom-napravlenii-za-sutki-1045656901.html

Украина потеряла до 300 военных и наемников на донецком направлении за сутки

Украина потеряла до 300 военных и наемников на донецком направлении за сутки

На донецком направлении штурмовые отряды продолжали вести наступательные действия в западной части города Артемовск, а десантники – оказывать им поддержку и... 05.05.2023, Sputnik Абхазия

2023-05-05T15:58+0300

2023-05-05T15:58+0300

2023-05-05T16:08+0300

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СУХУМ, 5 мая – Sputnik. Общие потери украинской армии за сутки на донецком направлении составили до 300 военнослужащих и наемников, также уничтожены девять единиц техники и два склада боеприпасов, сообщили в пятницу в Минобороны России."В районах населенных пунктов Краматорск и Авдеевка Донецкой Народной Республики уничтожены два склада боеприпасов 54-й и 110-й механизированных бригад ВСУ. За сутки уничтожено до трехсот украинских военнослужащих и наемников, три боевые машины пехоты, четыре боевые бронированные машины, одна боевая машина РСЗО "Град", а также самоходная артиллерийская установка "Акация", – сообщили в Минобороны.В ведомстве также отметили, что в районе Часова Яра в ДНР уничтожен мост, по которому украинские войска пытались осуществить подвоз боеприпасов и переброску резервов в Артемовск.

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