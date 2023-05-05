https://sputnik-abkhazia.ru/20230505/voz-otmenila-status-pandemii-covid-19---glava-organizatsii-1045662154.html

ВОЗ отменила статус пандемии COVID-19 - глава организации

ВОЗ отменила статус пандемии COVID-19 - глава организации

По меньшей мере 20 миллионов человек умерли от COVID-19 с начала пандемии в 2020 году. 05.05.2023, Sputnik Абхазия

2023-05-05T17:25+0300

2023-05-05T17:25+0300

2023-05-05T17:38+0300

воз

мировая пандемия коронавируса covid-19

в мире

медицина

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СУХУМ, 5 мая - Sputnik. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) отменила статус глобальной пандемии COVID-19, объявленный в 2020 году, заявил на брифинге глава ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус.Однако, по его словам, коронавирус не перестал быть глобальной угрозой здоровью.Он уточнил, что это решение, которое тщательно обдумывалось в течение некоторого времени, планировалось и принималось на основе тщательного анализа данных.Чрезвычайная ситуация в области общественного здравоохранения, имеющая международное значение (PHEIC) – официальная декларация ВОЗ о чрезвычайном событии, которое определено как представляющее опасность в области общественного здравоохранения для других государств в результате международного распространения болезни и потенциально требующее скоординированного международного реагирования.

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воз, мировая пандемия коронавируса covid-19, в мире, медицина