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ВОЗ отменила статус пандемии COVID-19 - глава организации
ВОЗ отменила статус пандемии COVID-19 - глава организации
По меньшей мере 20 миллионов человек умерли от COVID-19 с начала пандемии в 2020 году. 05.05.2023, Sputnik Абхазия
2023-05-05T17:25+0300
2023-05-05T17:25+0300
2023-05-05T17:38+0300
воз
мировая пандемия коронавируса covid-19
в мире
медицина
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СУХУМ, 5 мая - Sputnik. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) отменила статус глобальной пандемии COVID-19, объявленный в 2020 году, заявил на брифинге глава ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус.Однако, по его словам, коронавирус не перестал быть глобальной угрозой здоровью.Он уточнил, что это решение, которое тщательно обдумывалось в течение некоторого времени, планировалось и принималось на основе тщательного анализа данных.Чрезвычайная ситуация в области общественного здравоохранения, имеющая международное значение (PHEIC) – официальная декларация ВОЗ о чрезвычайном событии, которое определено как представляющее опасность в области общественного здравоохранения для других государств в результате международного распространения болезни и потенциально требующее скоординированного международного реагирования.
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воз, мировая пандемия коронавируса covid-19, в мире, медицина
воз, мировая пандемия коронавируса covid-19, в мире, медицина
ВОЗ отменила статус пандемии COVID-19 - глава организации
17:25 05.05.2023 (обновлено: 17:38 05.05.2023)
По меньшей мере 20 миллионов человек умерли от COVID-19 с начала пандемии в 2020 году.
СУХУМ, 5 мая - Sputnik. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) отменила статус глобальной пандемии COVID-19, объявленный в 2020 году, заявил на брифинге глава ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус.
Однако, по его словам, коронавирус не перестал быть глобальной угрозой здоровью.
"Этот вирус здесь надолго. Он все еще убивает, и он все еще меняется. Сохраняется риск появления новых вариантов, которые приведут к новым всплескам заболеваемости и смертности", - предупредил глава ВОЗ.
Он уточнил, что это решение, которое тщательно обдумывалось в течение некоторого времени, планировалось и принималось на основе тщательного анализа данных.
Чрезвычайная ситуация в области общественного здравоохранения, имеющая международное значение (PHEIC) – официальная декларация ВОЗ о чрезвычайном событии, которое определено как представляющее опасность в области общественного здравоохранения для других государств в результате международного распространения болезни и потенциально требующее скоординированного международного реагирования.