https://sputnik-abkhazia.ru/20230505/zamministra-turizma-abkhazii-rasskazal-ob-ozhidaniyakh-ot-kurortnogo-sezona-1045661593.html
Замминистра туризма Абхазии рассказал об ожиданиях от курортного сезона
Замминистра туризма Абхазии рассказал об ожиданиях от курортного сезона
Министр туризма Абхазии Теймураз Хишба ранее заявлял, что в Абхазии ожидают сверхуспешный турсезон на уровне показателей рекордного 2021 года. 05.05.2023, Sputnik Абхазия
2023-05-05T16:40+0300
2023-05-05T16:40+0300
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Заместитель министра туризма Абхазии Астамур Барциц в интервью радио Sputnik рассказал о готовности республики к началу турсезона."Из года в год мы проводим определенные мероприятия по подготовке к курортно-летнему сезону. В частности, мы проводим ежегодную аттестацию наших экскурсоводов, гидов-переводчиков, инструкторов по туризму", – отметил он.Он также рассказал о том, что привлекает российских туристов в Абхазии и делает республику конкурентоспособной."Мы на сегодняшний день конкурентоспособны на международном туристическом рынке, конечно, первый фактор – это ценообразование. На сегодняшний день в Абхазии дешевле отдохнуть, чем посетить ту же самую Турецкую Республику", – сказал Барциц.По оценкам Минтуризма Абхазии, 45% туристов из 1,15 миллиона, отдохнувших в Абхазии в 2022 году, останавливались с ночевками, а около 55% приезжали с однодневными экскурсионными поездками.
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видео, мультимедиа, абхазия, туризм, отдых в абхазии, видео
видео, мультимедиа, абхазия, туризм, отдых в абхазии, видео
Замминистра туризма Абхазии рассказал об ожиданиях от курортного сезона
16:40 05.05.2023 (обновлено: 17:25 05.05.2023)
Министр туризма Абхазии Теймураз Хишба ранее заявлял, что в Абхазии ожидают сверхуспешный турсезон на уровне показателей рекордного 2021 года.
Заместитель министра туризма Абхазии Астамур Барциц в интервью радио Sputnik рассказал о готовности республики к началу турсезона.
"Из года в год мы проводим определенные мероприятия по подготовке к курортно-летнему сезону. В частности, мы проводим ежегодную аттестацию наших экскурсоводов, гидов-переводчиков, инструкторов по туризму", – отметил он.
Он также рассказал о том, что привлекает российских туристов в Абхазии и делает республику конкурентоспособной.
"Мы на сегодняшний день конкурентоспособны на международном туристическом рынке, конечно, первый фактор – это ценообразование. На сегодняшний день в Абхазии дешевле отдохнуть, чем посетить ту же самую Турецкую Республику", – сказал Барциц.
По оценкам Минтуризма Абхазии, 45% туристов из 1,15 миллиона, отдохнувших в Абхазии в 2022 году, останавливались с ночевками, а около 55% приезжали с однодневными экскурсионными поездками.