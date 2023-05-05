https://sputnik-abkhazia.ru/20230505/zamministra-turizma-abkhazii-rasskazal-ob-ozhidaniyakh-ot-kurortnogo-sezona-1045661593.html

Замминистра туризма Абхазии рассказал об ожиданиях от курортного сезона

Замминистра туризма Абхазии рассказал об ожиданиях от курортного сезона

Министр туризма Абхазии Теймураз Хишба ранее заявлял, что в Абхазии ожидают сверхуспешный турсезон на уровне показателей рекордного 2021 года. 05.05.2023, Sputnik Абхазия

2023-05-05T16:40+0300

2023-05-05T16:40+0300

2023-05-05T17:25+0300

в абхазии

видео

мультимедиа

абхазия

туризм

отдых в абхазии

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e7/05/05/1045651517_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_42c311a4f589ea88310b8e09d38dc0a6.jpg

Заместитель министра туризма Абхазии Астамур Барциц в интервью радио Sputnik рассказал о готовности республики к началу турсезона."Из года в год мы проводим определенные мероприятия по подготовке к курортно-летнему сезону. В частности, мы проводим ежегодную аттестацию наших экскурсоводов, гидов-переводчиков, инструкторов по туризму", – отметил он.Он также рассказал о том, что привлекает российских туристов в Абхазии и делает республику конкурентоспособной."Мы на сегодняшний день конкурентоспособны на международном туристическом рынке, конечно, первый фактор – это ценообразование. На сегодняшний день в Абхазии дешевле отдохнуть, чем посетить ту же самую Турецкую Республику", – сказал Барциц.По оценкам Минтуризма Абхазии, 45% туристов из 1,15 миллиона, отдохнувших в Абхазии в 2022 году, останавливались с ночевками, а около 55% приезжали с однодневными экскурсионными поездками.

абхазия

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_AB

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Абхазия

видео, мультимедиа, абхазия, туризм, отдых в абхазии, видео