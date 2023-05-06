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"Огонь памяти" доставили в Абхазию

"Огонь памяти" доставили в Абхазию

Акция "Огонь памяти" проводится Общероссийским народным фронтом. 06.05.2023, Sputnik Абхазия

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в абхазии

вечный огонь

абхазия

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СУХУМ, 6 мая - Sputnik. Частицу Вечного огня, зажженного у Кремлевской стены, привезли в Абхазию самолетом из Москвы.В специальных лампадках главам районов республики передали частицу Вечного огня.Организаторами международной акции "Огонь Памяти" в Абхазии выступили представительство Россотрудничества совместно с Музеем боевой славы при поддержке администрации президента Абхазии, Минобороны и посольства России.С 6 по 9 мая лампады с огнем доставят в 13 стран мира.

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