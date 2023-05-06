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"Огонь памяти" доставили в Абхазию
"Огонь памяти" доставили в Абхазию
Акция "Огонь памяти" проводится Общероссийским народным фронтом. 06.05.2023, Sputnik Абхазия
2023-05-06T11:40+0300
2023-05-06T11:40+0300
2023-05-06T11:54+0300
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СУХУМ, 6 мая - Sputnik. Частицу Вечного огня, зажженного у Кремлевской стены, привезли в Абхазию самолетом из Москвы.В специальных лампадках главам районов республики передали частицу Вечного огня.Организаторами международной акции "Огонь Памяти" в Абхазии выступили представительство Россотрудничества совместно с Музеем боевой славы при поддержке администрации президента Абхазии, Минобороны и посольства России.С 6 по 9 мая лампады с огнем доставят в 13 стран мира.
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вечный огонь, абхазия, москва, вов
"Огонь памяти" доставили в Абхазию
11:40 06.05.2023 (обновлено: 11:54 06.05.2023)
Акция "Огонь памяти" проводится Общероссийским народным фронтом.
СУХУМ, 6 мая - Sputnik. Частицу Вечного огня, зажженного у Кремлевской стены, привезли в Абхазию самолетом из Москвы.
Лампаду торжественно вручили почетному караулу у Музея боевой славы в Сухуме.
В специальных лампадках главам районов республики передали частицу Вечного огня.
Организаторами международной акции "Огонь Памяти" в Абхазии выступили представительство Россотрудничества совместно с Музеем боевой славы при поддержке администрации президента Абхазии, Минобороны и посольства России.
С 6 по 9 мая лампады с огнем доставят в 13 стран мира.