https://sputnik-abkhazia.ru/20230506/avtomobil-zakhara-prilepina-vzorvali-v-nizhegorodskoy-oblasti-1045670226.html

Автомобиль Захара Прилепина взорвали в Нижегородской области

Автомобиль Захара Прилепина взорвали в Нижегородской области

СУХУМ, 6 мая - Sputnik. Машину сопредседателя партии "Справедливая Россия — За правду" Захара Прилепина взорвали на трассе в Нижегородской области, водитель... 06.05.2023, Sputnik Абхазия

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захар прилепин

россия

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СУХУМ, 6 мая - Sputnik. Машину сопредседателя партии "Справедливая Россия — За правду" Захара Прилепина взорвали на трассе в Нижегородской области, водитель погиб, пишет РИА Новости со ссылкой на правоохранительные органы.Полицейские устанавливают все обстоятельства произошедшего, добавили в ведомстве.Следственный комитет возбудил уголовное дело. По поручению Александра Бастрыкина на место происшествия выехали следователи и криминалисты центрального аппарата.По словам источников РИА Новости, машину Прилепина подорвали на трассе в Борском районе. Это произошло в глухом месте, в 80 километрах от Бора. Писатель получил сотрясение мозга и переломы.

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