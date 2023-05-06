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Автомобиль Захара Прилепина взорвали в Нижегородской области
Автомобиль Захара Прилепина взорвали в Нижегородской области
СУХУМ, 6 мая - Sputnik. Машину сопредседателя партии "Справедливая Россия — За правду" Захара Прилепина взорвали на трассе в Нижегородской области, водитель... 06.05.2023, Sputnik Абхазия
2023-05-06T13:12+0300
2023-05-06T13:12+0300
2023-05-06T13:35+0300
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СУХУМ, 6 мая - Sputnik. Машину сопредседателя партии "Справедливая Россия — За правду" Захара Прилепина взорвали на трассе в Нижегородской области, водитель погиб, пишет РИА Новости со ссылкой на правоохранительные органы.Полицейские устанавливают все обстоятельства произошедшего, добавили в ведомстве.Следственный комитет возбудил уголовное дело. По поручению Александра Бастрыкина на место происшествия выехали следователи и криминалисты центрального аппарата.По словам источников РИА Новости, машину Прилепина подорвали на трассе в Борском районе. Это произошло в глухом месте, в 80 километрах от Бора. Писатель получил сотрясение мозга и переломы.
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захар прилепин, россия
Автомобиль Захара Прилепина взорвали в Нижегородской области
13:12 06.05.2023 (обновлено: 13:35 06.05.2023) СУХУМ, 6 мая - Sputnik
. Машину сопредседателя партии "Справедливая Россия — За правду" Захара Прилепина взорвали на трассе в Нижегородской области, водитель погиб, пишет РИА Новости
со ссылкой на правоохранительные органы.
"Взрыв произошел на трассе в Борском районе, на место трагедии едут сотрудники экстренных служб, полиции, Следственного комитета", - сказал собеседник агентства.
Полицейские устанавливают все обстоятельства произошедшего, добавили в ведомстве.
Следственный комитет возбудил уголовное дело. По поручению Александра Бастрыкина на место происшествия выехали следователи и криминалисты центрального аппарата.
По словам источников РИА Новости, машину Прилепина подорвали на трассе в Борском районе. Это произошло в глухом месте, в 80 километрах от Бора. Писатель получил сотрясение мозга и переломы.