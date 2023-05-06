https://sputnik-abkhazia.ru/20230506/chast-sukhuma-ostalas-bez-vody-1045669936.html

Часть Сухума осталась без воды

Часть Сухума осталась без воды

На насосной станции №4 прорвало насосную трубу. 06.05.2023, Sputnik Абхазия

2023-05-06T12:35+0300

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2023-05-06T13:01+0300

в абхазии

сухум

водоснабжение

абхазия

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СУХУМ, 6 мая - Sputnik. Часть Сухума до 20:00 6 мая останется под подачи воды, сообщил "Водоканал". Без воды остались следующие районы Сухума: Новый район, Старый поселок, улица Эшба, вокзал, улица Адыгейская, часть ВИЭМа, центральная и нагорная части города.

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сухум, водоснабжение, абхазия