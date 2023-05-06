https://sputnik-abkhazia.ru/20230506/grazhdanin-i-nachalnik-sabua-ob-ispolzovanii-plavsredstv-v-more-1045634530.html

Гражданин и начальник: Сабуа об использовании плавсредств в море

Гражданин и начальник: Сабуа об использовании плавсредств в море

Каковы правила использования плавсредств в море, как эти нормы работают на практике, трудно ли обеспечивать порядок в этой сфере и безопасность людей на воде... 06.05.2023, Sputnik Абхазия

2023-05-06T18:10+0300

2023-05-06T18:10+0300

2023-05-06T18:10+0300

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Гражданин и начальник: Сабуа об использования плавсредств в море Гражданин и начальник: Сабуа об использования плавсредств в море

Каковы правила использования плавсредств в море, как эти нормы работают на практике, трудно ли обеспечивать порядок в этой сфере и безопасность людей на воде, об этом в эфире радио Sputnik рассказал начальник Государственной инспекции по маломерным судам при МЧС Абхазии Тенгиз Сабуа.Ежегодно ГИМС проводит регистрацию и техосмотр плавсредств, в том числе и гидроциклов, сказал Сабуа в беседе на радио. Только с наличием этих документов российскими пограничниками выдается разрешение на выход в море, отметил он."Зачастую гидроциклы дают лицам, не имеющим прав на управление. Во время рейдов мы штрафуем водителей без прав, однако бывали и несчастные случаи. Техталон и судовой билет должен иметь хозяин судна, а вот права должны быть у водителя", –подчеркнул он.Полную версию интервью слушайте в аудиофайле.

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