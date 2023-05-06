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Ситуация на границе Крыма с Украиной - Sputnik Абхазия, 1920, 27.02.2022
Военная спецоперация РФ в Донбассе
Россия 24 февраля начала спецоперацию по демилитаризации Украины в ответ на просьбу донбасских республик о помощи. Ранее Путин признал суверенитет ЛНР и ДНР.
https://sputnik-abkhazia.ru/20230506/iz-ukrainskogo-plena-vozvrascheny-troe-letchikov-rossii-1045679084.html
Из украинского плена возвращены трое летчиков России
Из украинского плена возвращены трое летчиков России
Всем освобожденным оказывается необходимая медицинская и психологическая помощь. 06.05.2023, Sputnik Абхазия
2023-05-06T17:15+0300
2023-05-06T17:15+0300
военная спецоперация рф в донбассе
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СУХУМ, 6 мая - Sputnik. Из украинского плена возвращены трое российских летчиков, пилотов отправят на лечение и реабилитацию, сообщили в субботу в Минобороны России.Самолетами военно-транспортной авиации ВКС России освобожденные военнослужащие будут доставлены для прохождения лечения и реабилитации в медицинских учреждениях Минобороны России, добавили в ведомстве.
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украина, россия, министерство обороны рф
украина, россия, министерство обороны рф

Из украинского плена возвращены трое летчиков России

17:15 06.05.2023
© Foto / МЧС РФ / Перейти в фотобанкЛиквидация лесных пожаров в Красноярском крае и Иркутской области
Ликвидация лесных пожаров в Красноярском крае и Иркутской области - Sputnik Абхазия, 1920, 06.05.2023
© Foto / МЧС РФ
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Всем освобожденным оказывается необходимая медицинская и психологическая помощь.
СУХУМ, 6 мая - Sputnik. Из украинского плена возвращены трое российских летчиков, пилотов отправят на лечение и реабилитацию, сообщили в субботу в Минобороны России.
"6 мая в результате сложного переговорного процесса с подконтрольной киевскому режиму территории возвращены трое российских военнослужащих - летчиков ВКС России, которым в плену грозила смертельная опасность", - сказали в министерстве.
Самолетами военно-транспортной авиации ВКС России освобожденные военнослужащие будут доставлены для прохождения лечения и реабилитации в медицинских учреждениях Минобороны России, добавили в ведомстве.
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