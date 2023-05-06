https://sputnik-abkhazia.ru/20230506/iz-ukrainskogo-plena-vozvrascheny-troe-letchikov-rossii-1045679084.html

Из украинского плена возвращены трое летчиков России

Из украинского плена возвращены трое летчиков России

Всем освобожденным оказывается необходимая медицинская и психологическая помощь. 06.05.2023, Sputnik Абхазия

2023-05-06T17:15+0300

2023-05-06T17:15+0300

2023-05-06T17:15+0300

военная спецоперация рф в донбассе

украина

россия

министерство обороны рф

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СУХУМ, 6 мая - Sputnik. Из украинского плена возвращены трое российских летчиков, пилотов отправят на лечение и реабилитацию, сообщили в субботу в Минобороны России.Самолетами военно-транспортной авиации ВКС России освобожденные военнослужащие будут доставлены для прохождения лечения и реабилитации в медицинских учреждениях Минобороны России, добавили в ведомстве.

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