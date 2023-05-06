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Из украинского плена возвращены трое летчиков России
Из украинского плена возвращены трое летчиков России
Всем освобожденным оказывается необходимая медицинская и психологическая помощь. 06.05.2023, Sputnik Абхазия
2023-05-06T17:15+0300
2023-05-06T17:15+0300
2023-05-06T17:15+0300
военная спецоперация рф в донбассе
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СУХУМ, 6 мая - Sputnik. Из украинского плена возвращены трое российских летчиков, пилотов отправят на лечение и реабилитацию, сообщили в субботу в Минобороны России.Самолетами военно-транспортной авиации ВКС России освобожденные военнослужащие будут доставлены для прохождения лечения и реабилитации в медицинских учреждениях Минобороны России, добавили в ведомстве.
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украина, россия, министерство обороны рф
украина, россия, министерство обороны рф
Из украинского плена возвращены трое летчиков России
Всем освобожденным оказывается необходимая медицинская и психологическая помощь.
СУХУМ, 6 мая - Sputnik. Из украинского плена возвращены трое российских летчиков, пилотов отправят на лечение и реабилитацию, сообщили в субботу в Минобороны России.
"6 мая в результате сложного переговорного процесса с подконтрольной киевскому режиму территории возвращены трое российских военнослужащих - летчиков ВКС России, которым в плену грозила смертельная опасность", - сказали в министерстве.
Самолетами военно-транспортной авиации ВКС России освобожденные военнослужащие будут доставлены для прохождения лечения и реабилитации в медицинских учреждениях Минобороны России, добавили в ведомстве.