https://sputnik-abkhazia.ru/20230506/kupalnyy-sezon-v-abkhazii-planiruyut-otkryt-v-nachale-iyunya-1045679191.html
Купальный сезон в Абхазии планируют открыть в начале июня
Купальный сезон в Абхазии планируют открыть в начале июня
По данным на 2022 год, в Абхазии было 20 официальных пляжей. Из них в прошлом году только восемь обеспечили безопасный отдых по предписаниям ГИМС. 06.05.2023, Sputnik Абхазия
2023-05-06T20:25+0300
2023-05-06T20:25+0300
2023-05-06T20:25+0300
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СУХУМ, 6 мая - Sputnik. Купальный сезон в Абхазии планируют открыть в начале июня. Об этом в эфире радио Sputnik сообщил глава ГИМС МЧС Абхазии Тенгиз Сабуа.По данным на 2022 год, в Абхазии было 20 официальных пляжей. Из них в прошлом году только 8 обеспечили безопасный отдых по предписаниям ГИМС.За игнорирование правил по обустройству пляжей местным Администрациям грозит штраф.
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мчс абхазии, черное море, абхазия, пляжи
мчс абхазии, черное море, абхазия, пляжи
Купальный сезон в Абхазии планируют открыть в начале июня
По данным на 2022 год, в Абхазии было 20 официальных пляжей. Из них в прошлом году только восемь обеспечили безопасный отдых по предписаниям ГИМС.
СУХУМ, 6 мая - Sputnik. Купальный сезон в Абхазии планируют открыть в начале июня. Об этом в эфире радио Sputnik сообщил глава ГИМС МЧС Абхазии Тенгиз Сабуа.
"Мы планируем официальное открытие купального сезона назначить на начало июня. Дату определим совместно всеми главами городов и районов. До начала сезона все пляжи должны быть подготовлены и оборудованы, чтобы люди могли безопасно купаться в море", - сказал он.
По данным на 2022 год, в Абхазии было 20 официальных пляжей. Из них в прошлом году только 8 обеспечили безопасный отдых по предписаниям ГИМС.
За игнорирование правил по обустройству пляжей местным Администрациям грозит штраф.