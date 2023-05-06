https://sputnik-abkhazia.ru/20230506/kupalnyy-sezon-v-abkhazii-planiruyut-otkryt-v-nachale-iyunya-1045679191.html

Купальный сезон в Абхазии планируют открыть в начале июня

Купальный сезон в Абхазии планируют открыть в начале июня

По данным на 2022 год, в Абхазии было 20 официальных пляжей. Из них в прошлом году только восемь обеспечили безопасный отдых по предписаниям ГИМС. 06.05.2023, Sputnik Абхазия

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в абхазии

мчс абхазии

черное море

абхазия

пляжи

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СУХУМ, 6 мая - Sputnik. Купальный сезон в Абхазии планируют открыть в начале июня. Об этом в эфире радио Sputnik сообщил глава ГИМС МЧС Абхазии Тенгиз Сабуа.По данным на 2022 год, в Абхазии было 20 официальных пляжей. Из них в прошлом году только 8 обеспечили безопасный отдых по предписаниям ГИМС.За игнорирование правил по обустройству пляжей местным Администрациям грозит штраф.

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