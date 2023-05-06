https://sputnik-abkhazia.ru/20230506/pamyatnik-makhadzhiram-otkroyut-v-turetskom-izmite-1045668445.html

Памятник махаджирам откроют в турецком Измите

Памятник махаджирам откроют в турецком Измите

21 мая в Абхазии и странах, где проживают абхазские диаспоры, отмечают День памяти жертв Кавказской войны. 06.05.2023, Sputnik Абхазия

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абхазия

турция

в абхазии

диаспора

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СУХУМ, 6 мая - Sputnik. Памятник махаджирам откроют в турецком Измите 21 мая - в День памяти жертв Кавказской войны. Об этом в эфире радио Sputnik рассказал полномочный представитель Абхазии в Турции Ибрагим Авидзба.На открытие памятника в Турцию планируют пригласить представителей Народного собрания и членов Кабинета министров.Сейчас, как отметил Авидзба, в представительстве Абхазии в Турции идет подготовка к проведению памятных мероприятий 21 мая.21 мая 1864 года - день окончания Кавказской войны. После нее тысячи абхазов были вынуждены покинуть историческую родину и переселиться в Османскую империю, а оттуда и в другие страны.День памяти жертв Кавказской войны ежегодно отмечается абхазскими диаспорами по всему миру. Потомки махаджиров проживают во многих странах мира, самая большая диаспора находится в Турции.

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