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Памятник махаджирам откроют в турецком Измите
Памятник махаджирам откроют в турецком Измите
21 мая в Абхазии и странах, где проживают абхазские диаспоры, отмечают День памяти жертв Кавказской войны. 06.05.2023, Sputnik Абхазия
2023-05-06T19:05+0300
2023-05-06T19:05+0300
2023-05-06T19:05+0300
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турция
в абхазии
диаспора
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СУХУМ, 6 мая - Sputnik. Памятник махаджирам откроют в турецком Измите 21 мая - в День памяти жертв Кавказской войны. Об этом в эфире радио Sputnik рассказал полномочный представитель Абхазии в Турции Ибрагим Авидзба.На открытие памятника в Турцию планируют пригласить представителей Народного собрания и членов Кабинета министров.Сейчас, как отметил Авидзба, в представительстве Абхазии в Турции идет подготовка к проведению памятных мероприятий 21 мая.21 мая 1864 года - день окончания Кавказской войны. После нее тысячи абхазов были вынуждены покинуть историческую родину и переселиться в Османскую империю, а оттуда и в другие страны.День памяти жертв Кавказской войны ежегодно отмечается абхазскими диаспорами по всему миру. Потомки махаджиров проживают во многих странах мира, самая большая диаспора находится в Турции.
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абхазия, турция, диаспора
абхазия, турция, диаспора
Памятник махаджирам откроют в турецком Измите
21 мая в Абхазии и странах, где проживают абхазские диаспоры, отмечают День памяти жертв Кавказской войны.
СУХУМ, 6 мая - Sputnik. Памятник махаджирам откроют в турецком Измите 21 мая - в День памяти жертв Кавказской войны. Об этом в эфире радио Sputnik рассказал полномочный представитель Абхазии в Турции Ибрагим Авидзба.
"Памятник уже готов, его открытие состоится 21 мая. Все необходимые договоренности уже есть", - отметил Авидзба.
На открытие памятника в Турцию планируют пригласить представителей Народного собрания и членов Кабинета министров.
Сейчас, как отметил Авидзба, в представительстве Абхазии в Турции идет подготовка к проведению памятных мероприятий 21 мая.
21 мая 1864 года - день окончания Кавказской войны. После нее тысячи абхазов были вынуждены покинуть историческую родину и переселиться в Османскую империю, а оттуда и в другие страны.
День памяти жертв Кавказской войны ежегодно отмечается абхазскими диаспорами по всему миру. Потомки махаджиров проживают во многих странах мира, самая большая диаспора находится в Турции.