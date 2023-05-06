Абхазия
рус
Sputnik АбхазиярусSputnik АҧсныаԤс
Микрофон - Sputnik Абхазия, 1920, 12.10.2021
Радио
https://sputnik-abkhazia.ru/20230506/stalingrad-chast-1-za-volgoy-dlya-nas-zemli-net-1045654152.html
Сталинград. Часть 1. "За Волгой для нас земли нет"
Сталинград. Часть 1. "За Волгой для нас земли нет"
17 июля 1942 года началась Сталинградская битва, одно из главных переломных событий в Великой Отечественной войне. Почему Гитлер направил удар именно на... 06.05.2023, Sputnik Абхазия
2023-05-06T10:45+0300
2023-05-06T11:29+0300
радио
подкасты риа
великая отечественная война (1941-1945)
великая отечественная война
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e7/05/05/1045653988_473:0:4114:2048_1920x0_80_0_0_d77eb5ef558f41332e53b23d577ce70d.jpg
Сталинград. Часть 1. "За Волгой для нас земли нет"
Сталинград. Часть 1. "За Волгой для нас земли нет"
17 июля 1942 года началась Сталинградская битва, одно из главных переломных событий в Великой Отечественной войне. Почему Гитлер направил удар именно на Сталинград, что предшествовало его штурму и какой ценой удалось удержать город. О беспримерном мужестве воинов Красной армии и жителей Сталинграда, которые остановили врага на берегу Волги.Редакция благодарит заведующего музеем "Память" музея-заповедника "Сталинградская битва" Олега Фирсткова за помощь в подготовке эпизода.Подписывайтесь на подкасты РИА Новости.
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_AB
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e7/05/05/1045653988_928:0:3659:2048_1920x0_80_0_0_7e027bb45b80ee4dabe130aa6def819d.jpg
1920
1920
true
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
подкасты риа, великая отечественная война (1941-1945), великая отечественная война, аудио
подкасты риа, великая отечественная война (1941-1945), великая отечественная война, аудио

Сталинград. Часть 1. "За Волгой для нас земли нет"

10:45 06.05.2023 (обновлено: 11:29 06.05.2023)
Радио
Сталинград. Часть 1. "За Волгой для нас земли нет"
Подписаться на
НовостиTelegram
17 июля 1942 года началась Сталинградская битва, одно из главных переломных событий в Великой Отечественной войне. Почему Гитлер направил удар именно на Сталинград, что предшествовало его штурму и какой ценой удалось удержать город. О беспримерном мужестве воинов Красной армии и жителей Сталинграда, которые остановили врага на берегу Волги.
Редакция благодарит заведующего музеем "Память" музея-заповедника "Сталинградская битва" Олега Фирсткова за помощь в подготовке эпизода.
Подписывайтесь на подкасты РИА Новости.
Новости
В Абхазии
Радио
Колумнисты
Мультимедиа
Пресс-центр
App StoreGoogle play
© 2023 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0