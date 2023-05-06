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Сталинград. Часть 1. "За Волгой для нас земли нет"
Сталинград. Часть 1. "За Волгой для нас земли нет"
17 июля 1942 года началась Сталинградская битва, одно из главных переломных событий в Великой Отечественной войне. Почему Гитлер направил удар именно на... 06.05.2023, Sputnik Абхазия
2023-05-06T10:45+0300
2023-05-06T10:45+0300
2023-05-06T11:29+0300
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Сталинград. Часть 1. "За Волгой для нас земли нет"
Сталинград. Часть 1. "За Волгой для нас земли нет"
17 июля 1942 года началась Сталинградская битва, одно из главных переломных событий в Великой Отечественной войне. Почему Гитлер направил удар именно на Сталинград, что предшествовало его штурму и какой ценой удалось удержать город. О беспримерном мужестве воинов Красной армии и жителей Сталинграда, которые остановили врага на берегу Волги.Редакция благодарит заведующего музеем "Память" музея-заповедника "Сталинградская битва" Олега Фирсткова за помощь в подготовке эпизода.Подписывайтесь на подкасты РИА Новости.
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подкасты риа, великая отечественная война (1941-1945), великая отечественная война, аудио
подкасты риа, великая отечественная война (1941-1945), великая отечественная война, аудио
17 июля 1942 года началась Сталинградская битва, одно из главных переломных событий в Великой Отечественной войне. Почему Гитлер направил удар именно на Сталинград, что предшествовало его штурму и какой ценой удалось удержать город. О беспримерном мужестве воинов Красной армии и жителей Сталинграда, которые остановили врага на берегу Волги.
Редакция благодарит заведующего музеем "Память" музея-заповедника "Сталинградская битва" Олега Фирсткова за помощь в подготовке эпизода.