https://sputnik-abkhazia.ru/20230506/stalingrad-chast-1-za-volgoy-dlya-nas-zemli-net-1045654152.html

Сталинград. Часть 1. "За Волгой для нас земли нет"

Сталинград. Часть 1. "За Волгой для нас земли нет"

17 июля 1942 года началась Сталинградская битва, одно из главных переломных событий в Великой Отечественной войне. Почему Гитлер направил удар именно на... 06.05.2023, Sputnik Абхазия

2023-05-06T10:45+0300

2023-05-06T10:45+0300

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великая отечественная война (1941-1945)

великая отечественная война

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Сталинград. Часть 1. "За Волгой для нас земли нет" Сталинград. Часть 1. "За Волгой для нас земли нет"

17 июля 1942 года началась Сталинградская битва, одно из главных переломных событий в Великой Отечественной войне. Почему Гитлер направил удар именно на Сталинград, что предшествовало его штурму и какой ценой удалось удержать город. О беспримерном мужестве воинов Красной армии и жителей Сталинграда, которые остановили врага на берегу Волги.Редакция благодарит заведующего музеем "Память" музея-заповедника "Сталинградская битва" Олега Фирсткова за помощь в подготовке эпизода.Подписывайтесь на подкасты РИА Новости.

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