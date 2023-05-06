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Ярмарка народного творчества и ремесел памяти Гиви Смыр пройдет в Новом Афоне

Ярмарка народного творчества и ремесел памяти Гиви Смыр пройдет в Новом Афоне

Ярмарка-фестиваль народного творчества и ремесел памяти Гиви Смыр впервые прошла в мае 2022 года. 06.05.2023, Sputnik Абхазия

2023-05-06T08:55+0300

2023-05-06T08:55+0300

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в абхазии

новый афон

абхазия

культура

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СУХУМ, 6 мая – Sputnik, Бадри Есиава. Ярмарка-фестиваль народного творчества и ремесел пройдет в культурном центре имени Гиви Смыр в Новом Афоне с 7 по 9 мая.Событие посвящено дню рождения кавалера ордена Леона, ордена "Ахьдз-Апша" II степени, скульптора, художника, первооткрывателя Новоафонской пещеры Гиви Смыр.Она добавила, что в программу фестиваля включат культурные мероприятия, в том числе выставку детских рисунков, выступление детских хореографических коллективов, зарубежных вокалистов и музыкантов.Запланированы также поэтические чтения под руководством российского режиссера Марии Романовой, мастер-классы по вязанию, бисероплетению, плетению из бумажной лозы, росписи плиток, валянию, изготовлению сумок-брелоков.Гиви Смыр родился 9 мая 1945 года в городе Новый Афон. В 1961 году, в возрасте 16 лет, один, с помощью простой веревки, спустился в пропасть, которую издревле называли в народе "Бездонная яма". Так была открыта Новоафонская пещера, вторая по величине в мире. Но добраться до дна без специального снаряжения было невозможно, и уже через некоторое время вместе с Гиви на дно спустились спелеологи. Гиви Смыр ушел из жизни 18 ноября 2016 года.

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