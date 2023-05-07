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Аслан Бжания присвоил звания заслуженных работников физической культуры и спорта
Аслан Бжания присвоил звания заслуженных работников физической культуры и спорта
За многолетнюю плодотворную работу почетные звания были присвоены Джарназу Бения, Зураби Кикнавелидзе и Эльзе Хагба. 07.05.2023, Sputnik Абхазия
2023-05-07T14:51+0300
2023-05-07T14:51+0300
2023-05-07T14:51+0300
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СУХУМ, 7 мая - Sputnik. Президент Абхазии Аслан Бжания подписал указ о присвоении почетного звания "Заслуженный работник физической культуры и спорта Республики Абхазия". Об этом сообщает пресс-служба главы государства.За многолетнюю плодотворную работу в области физической культуры и спорта, высокий профессионализм звания удостоились председатель комитета по вопросам молодежи и спорта администрации Гудаутского района Джарназ Бения, президент галского футбольного клуба "Самурзакан" Зураби Кикнавелидзе, директору управления по делам молодежи и спорта столичной администрации Эльза Хагба.
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абхазия, новости
Аслан Бжания присвоил звания заслуженных работников физической культуры и спорта
За многолетнюю плодотворную работу почетные звания были присвоены Джарназу Бения, Зураби Кикнавелидзе и Эльзе Хагба.
СУХУМ, 7 мая - Sputnik. Президент Абхазии Аслан Бжания подписал указ о присвоении почетного звания "Заслуженный работник физической культуры и спорта Республики Абхазия". Об этом сообщает пресс-служба главы государства.
За многолетнюю плодотворную работу в области физической культуры и спорта, высокий профессионализм звания удостоились председатель комитета по вопросам молодежи и спорта администрации Гудаутского района Джарназ Бения, президент галского футбольного клуба "Самурзакан" Зураби Кикнавелидзе, директору управления по делам молодежи и спорта столичной администрации Эльза Хагба.