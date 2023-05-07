https://sputnik-abkhazia.ru/20230507/dopolnitelnoe-vremya-tyrkba-o-voleybole-v-abkhazii--1045633138.html
Дополнительное время: Тыркба о волейболе в Абхазии
Дополнительное время: Тыркба о волейболе в Абхазии
Об итогах Кубка Абхазии по волейболу, а также о состоянии и развитии этого вида спорта в республике в эфире радио Sputnik рассказал, президент Федерации... 07.05.2023, Sputnik Абхазия
2023-05-07T18:43+0300
2023-05-07T18:43+0300
2023-05-07T18:43+0300
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Дополнительное время: Тыркба о волейболе в Абхазии
Дополнительное время: Тыркба о волейболе в Абхазии
Команда "Сухум" стала победителем Кубка Абхазии по волейболу среди мужских команд. Второе место заняла команда Пограничного управления ФСБ России в Абхазии - "Динамо", бронзовым призером стал сухумский "Спартак".Лучшим доигровщиком турнира был признан Дмитрий Накитов, представитель "Динамо", блокирующим - Астамур Инапшба, игрок "Сухума", и связующим - Владислав Делба из "Спартака".О том, на каком уровне сегодня волейбол в Абхазии, как после 10-летнего перерыва прошел Кубок страны, и какие проблемы испытывает этот вид спорта в республике, слушайте в аудиофайле.
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подкасты, дополнительное время, спорт, волейбол, аудио
подкасты, дополнительное время, спорт, волейбол, аудио
Дополнительное время: Тыркба о волейболе в Абхазии
Об итогах Кубка Абхазии по волейболу, а также о состоянии и развитии этого вида спорта в республике в эфире радио Sputnik рассказал, президент Федерации волейбола Аслан Тыркба.
Команда "Сухум" стала победителем Кубка Абхазии по волейболу среди мужских команд. Второе место заняла команда Пограничного управления ФСБ России в Абхазии - "Динамо", бронзовым призером стал сухумский "Спартак".
Лучшим доигровщиком турнира был признан Дмитрий Накитов, представитель "Динамо", блокирующим - Астамур Инапшба, игрок "Сухума", и связующим - Владислав Делба из "Спартака".
О том, на каком уровне сегодня волейбол в Абхазии, как после 10-летнего перерыва прошел Кубок страны, и какие проблемы испытывает этот вид спорта в республике, слушайте в аудиофайле.