https://sputnik-abkhazia.ru/20230507/gudauta-stala-chempionom-abkhazii-po-basketbolu-sredi-muzhskikh-komand-1045688745.html
"Гудаута" стала чемпионом Абхазии по баскетболу среди мужских команд
"Гудаута" стала чемпионом Абхазии по баскетболу среди мужских команд
Чемпионат, стартовавший 13 ноября, прошел в два круга и 14 туров в разных городах Абхазии. Итого было проведено 56 матчей, в которых сыграли восемь команд. 07.05.2023, Sputnik Абхазия
2023-05-07T20:34+0300
2023-05-07T20:34+0300
2023-05-07T21:49+0300
в абхазии
абхазия
спорт
новости
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e7/05/07/1045688470_0:31:1170:689_1920x0_80_0_0_4161123c132e537a62dd4638d382ce44.jpg
СУХУМ, 7 мая - Sputnik. "Гудаута" завоевала первенство на чемпионате Абхазии по баскетболу среди мужских команд сезона 2022/2023, сообщает Государственный комитет республики по делам молодежи и спорту. Противниками гудаутцев были столичные спортсмены. В итоге матч закончился со счетом 99:80. За "бронзу" сражались "Дранда" и "Реал" из Гагры, который и оказался победителем, завершив игру со счетом 71:77.Командам вручили грамоты, медали и денежные призы. Приз за первое место составил 50 тысяч рублей, за второе - 30 тысяч рублей, за третье - 20 тысяч рублей.Лучшим защитником матча был признан столичный спортсмен Максим Качалов, лучшим нападающим - баскетболист из Дранды Денис Сангулия, центровым - Николай Романцов из гагрского "Реала", самым ценным игроком (MVP - прим. ред) - Астамур Асландзия из Гудауты.
абхазия
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_AB
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e7/05/07/1045688470_105:0:1065:720_1920x0_80_0_0_7b147c1e9af8241dc8320ff66f6c54ba.jpg
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
абхазия, спорт, новости
"Гудаута" стала чемпионом Абхазии по баскетболу среди мужских команд
20:34 07.05.2023 (обновлено: 21:49 07.05.2023)
Чемпионат, стартовавший 13 ноября, прошел в два круга и 14 туров в разных городах Абхазии. Итого было проведено 56 матчей, в которых сыграли восемь команд.
СУХУМ, 7 мая - Sputnik.
"Гудаута" завоевала первенство на чемпионате Абхазии по баскетболу среди мужских команд сезона 2022/2023, сообщает
Государственный комитет республики по делам молодежи и спорту.
Противниками гудаутцев были столичные спортсмены. В итоге матч закончился со счетом 99:80.
За "бронзу" сражались "Дранда" и "Реал" из Гагры, который и оказался победителем, завершив игру со счетом 71:77.
Командам вручили грамоты, медали и денежные призы. Приз за первое место составил 50 тысяч рублей, за второе - 30 тысяч рублей, за третье - 20 тысяч рублей.
Лучшим защитником матча был признан столичный спортсмен Максим Качалов, лучшим нападающим - баскетболист из Дранды Денис Сангулия, центровым - Николай Романцов из гагрского "Реала", самым ценным игроком (MVP - прим. ред) - Астамур Асландзия из Гудауты.