https://sputnik-abkhazia.ru/20230507/gudauta-stala-chempionom-abkhazii-po-basketbolu-sredi-muzhskikh-komand-1045688745.html

"Гудаута" стала чемпионом Абхазии по баскетболу среди мужских команд

"Гудаута" стала чемпионом Абхазии по баскетболу среди мужских команд

Чемпионат, стартовавший 13 ноября, прошел в два круга и 14 туров в разных городах Абхазии. Итого было проведено 56 матчей, в которых сыграли восемь команд. 07.05.2023, Sputnik Абхазия

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2023-05-07T20:34+0300

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СУХУМ, 7 мая - Sputnik. "Гудаута" завоевала первенство на чемпионате Абхазии по баскетболу среди мужских команд сезона 2022/2023, сообщает Государственный комитет республики по делам молодежи и спорту. Противниками гудаутцев были столичные спортсмены. В итоге матч закончился со счетом 99:80. За "бронзу" сражались "Дранда" и "Реал" из Гагры, который и оказался победителем, завершив игру со счетом 71:77.Командам вручили грамоты, медали и денежные призы. Приз за первое место составил 50 тысяч рублей, за второе - 30 тысяч рублей, за третье - 20 тысяч рублей.Лучшим защитником матча был признан столичный спортсмен Максим Качалов, лучшим нападающим - баскетболист из Дранды Денис Сангулия, центровым - Николай Романцов из гагрского "Реала", самым ценным игроком (MVP - прим. ред) - Астамур Асландзия из Гудауты.

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