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Россия вернулась в десятку крупнейших экономик мира
Россия вернулась в десятку крупнейших экономик мира
В последний раз Россия входила в десятку в 2014 году - тогда она произвела товаров и услуг на 2,05 триллиона долларов, благодаря чему заняла девятую строчку... 07.05.2023, Sputnik Абхазия
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СУХУМ, 7 мар - Sputnik. Россия вернулась в десятку крупнейших мировых экономик впервые с 2014 года, сообщает РИА Новости со ссылкой на данные Всемирного банка и национальных статистических служб.В 2022 году ВВП России составил 2,3 триллиона долларов, по этому показателю страна заняла восьмую строчку рейтинга. Первое место традиционно заняли Соединенные Штаты Америки, ВВП которых по итогам года оценивалось в 24,46 триллиона долларов. Второе место досталось Китаю - в Поднебесной произвели товаров и услуг на 17,95 триллиона, третье с большим отрывом заняла Япония (4,17 триллиона).В топ также вошли Германия, Индия, Британия и Франция. Девятой стала Канада, а замкнула десятку Италия.
https://sputnik-abkhazia.ru/20230405/drakon-atakuet-kitay-otobral-u-evropy-poslednee-i-vryad-li-otdast-1045042577.html
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россия, новости, экономика
россия, новости, экономика
Россия вернулась в десятку крупнейших экономик мира
09:00 07.05.2023 (обновлено: 09:44 07.05.2023)
В последний раз Россия входила в десятку в 2014 году - тогда она произвела товаров и услуг на 2,05 триллиона долларов, благодаря чему заняла девятую строчку рейтинга.
СУХУМ, 7 мар - Sputnik.
Россия вернулась в десятку крупнейших мировых экономик впервые с 2014 года, сообщает РИА Новости
со ссылкой на данные Всемирного банка и национальных статистических служб.
Рейтинг по ВВП высчитывался на основе данных, собранных статистическими службами стран в национальных валютах и пересчитанных в долларах по среднему курсу за соответствующий период.
В 2022 году ВВП России составил 2,3 триллиона долларов, по этому показателю страна заняла восьмую строчку рейтинга.
Первое место традиционно заняли Соединенные Штаты Америки, ВВП которых по итогам года оценивалось в 24,46 триллиона долларов. Второе место досталось Китаю - в Поднебесной произвели товаров и услуг на 17,95 триллиона, третье с большим отрывом заняла Япония (4,17 триллиона).
В топ также вошли Германия, Индия, Британия и Франция. Девятой стала Канада, а замкнула десятку Италия.