https://sputnik-abkhazia.ru/20230507/rossiya-vernulas-v-desyatku-krupneyshikh-ekonomik-mira-1045680681.html

Россия вернулась в десятку крупнейших экономик мира

Россия вернулась в десятку крупнейших экономик мира

В последний раз Россия входила в десятку в 2014 году - тогда она произвела товаров и услуг на 2,05 триллиона долларов, благодаря чему заняла девятую строчку... 07.05.2023, Sputnik Абхазия

2023-05-07T09:00+0300

2023-05-07T09:00+0300

2023-05-07T09:44+0300

россия

новости

экономика

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e5/07/16/1032886063_0:0:3073:1728_1920x0_80_0_0_39715d676038983fdd9f8dd8a59408b9.jpg

СУХУМ, 7 мар - Sputnik. Россия вернулась в десятку крупнейших мировых экономик впервые с 2014 года, сообщает РИА Новости со ссылкой на данные Всемирного банка и национальных статистических служб.В 2022 году ВВП России составил 2,3 триллиона долларов, по этому показателю страна заняла восьмую строчку рейтинга. Первое место традиционно заняли Соединенные Штаты Америки, ВВП которых по итогам года оценивалось в 24,46 триллиона долларов. Второе место досталось Китаю - в Поднебесной произвели товаров и услуг на 17,95 триллиона, третье с большим отрывом заняла Япония (4,17 триллиона).В топ также вошли Германия, Индия, Британия и Франция. Девятой стала Канада, а замкнула десятку Италия.

https://sputnik-abkhazia.ru/20230405/drakon-atakuet-kitay-otobral-u-evropy-poslednee-i-vryad-li-otdast-1045042577.html

россия

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_AB

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Абхазия

россия, новости, экономика