https://sputnik-abkhazia.ru/20230507/stalingrad-chast-2-triumf-krasnoy-armii-u-beregov-volgi-1045654766.html
Сталинград. Часть 2. Триумф Красной Армии у берегов Волги
Сталинград. Часть 2. Триумф Красной Армии у берегов Волги
19 ноября 1942 года Красная армия приступила к операции под кодовым названием "Уран". Как советскому командованию удалось скрытно подготовиться к наступлению... 07.05.2023, Sputnik Абхазия
2023-05-07T10:12+0300
2023-05-07T10:12+0300
2023-05-07T10:12+0300
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Сталинград. Часть 2. Триумф Красной Армии у берегов Волги
Сталинград. Часть 2. Триумф Красной Армии у берегов Волги
19 ноября 1942 года Красная армия приступила к операции под кодовым названием "Уран". Как советскому командованию удалось скрытно подготовиться к наступлению, и какой ценой немцам не дали прорвать кольцо окружения. Когда Паулюс сдался в плен, и как триумф Красной армии у берегов Волги повлиял на ход Великой Отечественной и Второй мировой войн.О героической обороне города и том, почему Гитлер направил удар именно на Сталинград, мы рассказывали в эпизоде: Часть 1. "За Волгой для нас земли нет".Редакция благодарит кандидата исторических наук, доцента РУДН Николая Пархитько за помощь в подготовке эпизода.Подписывайтесь на подкасты РИА Новости.
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подкасты риа, великая отечественная война (1941-1945), аудио
подкасты риа, великая отечественная война (1941-1945), аудио
19 ноября 1942 года Красная армия приступила к операции под кодовым названием "Уран". Как советскому командованию удалось скрытно подготовиться к наступлению, и какой ценой немцам не дали прорвать кольцо окружения. Когда Паулюс сдался в плен, и как триумф Красной армии у берегов Волги повлиял на ход Великой Отечественной и Второй мировой войн.
О героической обороне города и том, почему Гитлер направил удар именно на Сталинград, мы рассказывали в эпизоде: Часть 1. "За Волгой для нас земли нет"
.
Редакция благодарит кандидата исторических наук, доцента РУДН Николая Пархитько за помощь в подготовке эпизода.