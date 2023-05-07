https://sputnik-abkhazia.ru/20230507/stalingrad-chast-2-triumf-krasnoy-armii-u-beregov-volgi-1045654766.html

Сталинград. Часть 2. Триумф Красной Армии у берегов Волги

Сталинград. Часть 2. Триумф Красной Армии у берегов Волги

19 ноября 1942 года Красная армия приступила к операции под кодовым названием "Уран". Как советскому командованию удалось скрытно подготовиться к наступлению... 07.05.2023, Sputnik Абхазия

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Сталинград. Часть 2. Триумф Красной Армии у берегов Волги Сталинград. Часть 2. Триумф Красной Армии у берегов Волги

19 ноября 1942 года Красная армия приступила к операции под кодовым названием "Уран". Как советскому командованию удалось скрытно подготовиться к наступлению, и какой ценой немцам не дали прорвать кольцо окружения. Когда Паулюс сдался в плен, и как триумф Красной армии у берегов Волги повлиял на ход Великой Отечественной и Второй мировой войн.О героической обороне города и том, почему Гитлер направил удар именно на Сталинград, мы рассказывали в эпизоде: Часть 1. "За Волгой для нас земли нет".Редакция благодарит кандидата исторических наук, доцента РУДН Николая Пархитько за помощь в подготовке эпизода.Подписывайтесь на подкасты РИА Новости.

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