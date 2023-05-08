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Бжания: гибель Воронова нанесла колоссальный урон Абхазии

Бжания: гибель Воронова нанесла колоссальный урон Абхазии

Ученый-историк Юрий Воронов родился 82 года назад - 8 мая 1941 года в Цебельде. 08.05.2023, Sputnik Абхазия

2023-05-08T10:58+0300

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СУХУМ, 8 мая - Sputnik. Гибель Юрия Воронова нанесла колоссальный урон Абхазии в период ее становления написал президент республики Аслан Бжания. Текст к 82-летию со дня рождения ученого был опубликован пресс-службой главы государства. Президент отметил важность научных трудов Воронова для изучения истории Абхазии, а также активное участие ученого в общественной и политической жизни республики. В частности, подчеркивается, что во время Отечественной Войны народа Абхазии Воронов использовал все свои связи за рубежом, чтобы республика имела возможность заявить миру о своей позиции, а послевоенную деятельность Воронова - содействие налаживанию связей с Россией, решение многих социальных и образовательных проблем в должности вице-премьера.Выдающийся абхазский ученый и политический деятель, доктор исторических наук Юрий Воронов, ставший одним из главных символов победы и независимости Абхазии, был убит на пороге своей квартиры в Сухуме 11 сентября 1995 года.

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