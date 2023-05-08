https://sputnik-abkhazia.ru/20230508/grazhdanin-i-nachalnik-cherkeziya-o-uvelichenii-finansirovaniya-gosprogrammy-zhilische--1045643684.html
Гражданин и начальник: Черкезия о увеличении финансирования госпрограммы "Жилище"
Гражданин и начальник: Черкезия о увеличении финансирования госпрограммы "Жилище"
Увеличение объема финансирования государственной программы "Жилище" на следующие три года прокомментировал глава правового отдела Министерства соцобеспечения и... 08.05.2023, Sputnik Абхазия
2023-05-08T10:15+0300
2023-05-08T10:15+0300
2023-05-08T10:15+0300
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Гражданин и начальник: Черкезия о госпрограмме "Жилище"
Гражданин и начальник: Черкезия о госпрограмме "Жилище"
Кабинет министров Абхазии увеличил объем финансирования госпрограммы "Жилище" на следующие три года. Как будет реализовываться программа в этот период, какое количество людей она может охватить и когда состоится первое заседание жилищной комиссии в эфире радио Sputnik рассказал начальник правового отдела Министерства социального обеспечения и демографической политики Ромео Черкезия. Государственная программа предоставления жилья социально незащищенным категориям граждан Абхазии была впервые разработана в 2018 году. Всего по государственной программе одобрено 155 заявлений, из них 10 семей еще не приобрели жилье. По словам Черкезия, отличие программы этого года от 2021-2022 годов в размере финансирования, если раньше выплачивалось по 40 миллионов рублей, то финансирование программы "Жилище 2023-2025" в год составляет 60 миллионов. "Отличие от предыдущей программы в том, что минимальный размер выплат увеличен от 500 тысяч рублей до 700 тысяч, и максимальный размер выплаты в 1 миллион рублей до 1 миллиона 200 тысяч рублей. То есть, размеры выплат увеличены на 200 тысяч рублей", - сказал Черкезия. Он сообщил, что на сегодняшний день более 400 заявлений от граждан лежат для рассмотрения комиссией. "Естественно, не всем будут одобрены заявления, ввиду того, что в программе прописаны критерии отказа. Каждое заявление обрабатывается. Хочу подчеркнуть, что если в 2019, в 2021 году у нас был огромной поток граждан, то сегодня их намного меньше. Конечно, есть больше 80 заявлений от семей, где инвалиды первой группы, от сирот, семей, где пятеро и более детей. Но и из этой категории тоже не всем будут одобрены заявления, ввиду того, что у граждан уже ранее была жилплощадь. Также большой объем заявлений от многодетных семей", - сказал Черкезия. Полная версия беседы в аудиофайле.
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подкасты, кабинет министров абхазии, министерство по социальной политике днр, аудио
подкасты, кабинет министров абхазии, министерство по социальной политике днр, аудио
Гражданин и начальник: Черкезия о увеличении финансирования госпрограммы "Жилище"
Увеличение объема финансирования государственной программы "Жилище" на следующие три года прокомментировал глава правового отдела Министерства соцобеспечения и демографической политики Ромео Черкезия.
Кабинет министров Абхазии увеличил объем финансирования госпрограммы "Жилище" на следующие три года. Как будет реализовываться программа в этот период, какое количество людей она может охватить и когда состоится первое заседание жилищной комиссии в эфире радио Sputnik рассказал начальник правового отдела Министерства социального обеспечения и демографической политики Ромео Черкезия.
Государственная программа предоставления жилья социально незащищенным категориям граждан Абхазии была впервые разработана в 2018 году. Всего по государственной программе одобрено 155 заявлений, из них 10 семей еще не приобрели жилье. По словам Черкезия, отличие программы этого года от 2021-2022 годов в размере финансирования, если раньше выплачивалось по 40 миллионов рублей, то финансирование программы "Жилище 2023-2025" в год составляет 60 миллионов.
"Отличие от предыдущей программы в том, что минимальный размер выплат увеличен от 500 тысяч рублей до 700 тысяч, и максимальный размер выплаты в 1 миллион рублей до 1 миллиона 200 тысяч рублей. То есть, размеры выплат увеличены на 200 тысяч рублей", - сказал Черкезия.
Он сообщил, что на сегодняшний день более 400 заявлений от граждан лежат для рассмотрения комиссией.
"Естественно, не всем будут одобрены заявления, ввиду того, что в программе прописаны критерии отказа. Каждое заявление обрабатывается. Хочу подчеркнуть, что если в 2019, в 2021 году у нас был огромной поток граждан, то сегодня их намного меньше. Конечно, есть больше 80 заявлений от семей, где инвалиды первой группы, от сирот, семей, где пятеро и более детей. Но и из этой категории тоже не всем будут одобрены заявления, ввиду того, что у граждан уже ранее была жилплощадь. Также большой объем заявлений от многодетных семей", - сказал Черкезия.
Полная версия беседы в аудиофайле.