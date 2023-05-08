https://sputnik-abkhazia.ru/20230508/vzaimnyy-interes-kulbitskaya-i-fukina-o-gotovnosti-delitsya-opytom-s-abkhazskimi-pedagogami-1045693830.html

Взаимный интерес: Кульбицкая и Фукина о готовности делиться опытом с абхазскими педагогами

Взаимный интерес: Кульбицкая и Фукина о готовности делиться опытом с абхазскими педагогами

Недавно в Сухуме прошел Международный образовательно-туристический форум "Горизонты-23". В форуме участвовали российские эксперты, которые готовы поделиться... 08.05.2023, Sputnik Абхазия

2023-05-08T16:42+0300

2023-05-08T16:42+0300

2023-05-08T16:42+0300

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Взаимный интерес: Кульбицкая и Фукина о готовности делиться опытом с абхазскими педагогами Взаимный интерес: Кульбицкая и Фукина о готовности делиться опытом с абхазскими педагогами

Недавно в Сухуме прошел Международный образовательно-туристический форум "Горизонты-23". В форуме участвовали российские эксперты, которые готовы поделиться своим опытом и наработками в Абхазии. В их числе были председатель Общероссийской общественной детско-юношеской организации по пропаганде безопасности дорожного движения организации "Юные инспектора движения" Валентина Кульбицкая и директор "Детского технопарка "Кванториум" Юлия Фукина. Гости в студии радио Sputnik рассказали об опыте создания образовательных проектов в России, а также возможности воплощения подобных программ в Абхазии.Полная версия беседы в аудиофайле.

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абхазия, образование, технопарки, проекты, дорожное движение, взаимный интерес, подкасты, аудио