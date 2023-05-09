День Победы: военный парад и "Бессмертный полк" в Сухуме

В Абхазии прошли праздничные мероприятия, посвященные 78-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов.В Сухуме День Победы начали отмечать с велопробега "Спасибо деду за Победу", участники велопробега стартовали от Дома Москвы, их маршрут продлился до поселка Агудзера Гулрыпшского района.У памятника Неизвестному солдату зажгли "Огонь памяти", там же состоялась церемония возложения цветов, в которой принял участие президент Абхазии Аслан Бжания, после прошел митинг. Кроме того, на Набережной махаджиров состоялся военный парад, в котором участвовало более 600 военнослужащих.В честь 78-й годовщины Победы в Великой Отечественной также прошла акция "Бессмертный полк". Участники прошли по центру города после торжественного парада.
По всей Абхазии 9 Мая прошли мероприятия, посвященные Победе в Великой Отечественной войне.
В Абхазии прошли праздничные мероприятия, посвященные 78-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов.
В Сухуме День Победы начали отмечать с велопробега "Спасибо деду за Победу", участники велопробега стартовали от Дома Москвы, их маршрут продлился до поселка Агудзера Гулрыпшского района.
У памятника Неизвестному солдату зажгли "Огонь памяти", там же состоялась церемония возложения цветов, в которой принял участие президент Абхазии Аслан Бжания, после прошел митинг. Кроме того, на Набережной махаджиров состоялся военный парад, в котором участвовало более 600 военнослужащих.
В честь 78-й годовщины Победы в Великой Отечественной также прошла акция "Бессмертный полк". Участники прошли по центру города после торжественного парада.