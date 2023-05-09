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День Победы: военный парад и "Бессмертный полк" в Сухуме
День Победы: военный парад и "Бессмертный полк" в Сухуме
По всей Абхазии 9 Мая прошли мероприятия, посвященные Победе в Великой Отечественной войне. 09.05.2023, Sputnik Абхазия
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В Абхазии прошли праздничные мероприятия, посвященные 78-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов.В Сухуме День Победы начали отмечать с велопробега "Спасибо деду за Победу", участники велопробега стартовали от Дома Москвы, их маршрут продлился до поселка Агудзера Гулрыпшского района.У памятника Неизвестному солдату зажгли "Огонь памяти", там же состоялась церемония возложения цветов, в которой принял участие президент Абхазии Аслан Бжания, после прошел митинг. Кроме того, на Набережной махаджиров состоялся военный парад, в котором участвовало более 600 военнослужащих.В честь 78-й годовщины Победы в Великой Отечественной также прошла акция "Бессмертный полк". Участники прошли по центру города после торжественного парада.
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фото, фото , мультимедиа, абхазия, вов
фото, фото , мультимедиа, абхазия, вов

День Победы: военный парад и "Бессмертный полк" в Сухуме

20:15 09.05.2023
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По всей Абхазии 9 Мая прошли мероприятия, посвященные Победе в Великой Отечественной войне.
В Абхазии прошли праздничные мероприятия, посвященные 78-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов.
В Сухуме День Победы начали отмечать с велопробега "Спасибо деду за Победу", участники велопробега стартовали от Дома Москвы, их маршрут продлился до поселка Агудзера Гулрыпшского района.
У памятника Неизвестному солдату зажгли "Огонь памяти", там же состоялась церемония возложения цветов, в которой принял участие президент Абхазии Аслан Бжания, после прошел митинг. Кроме того, на Набережной махаджиров состоялся военный парад, в котором участвовало более 600 военнослужащих.
В честь 78-й годовщины Победы в Великой Отечественной также прошла акция "Бессмертный полк". Участники прошли по центру города после торжественного парада.
© Sputnik / Томас Тхайцук

78 годовщину Победы в Великой Отечественной войне отметили в Сухуме.

78 годовщину Победы в Великой Отечественной войне отметили в Сухуме. - Sputnik Абхазия
1/14
© Sputnik / Томас Тхайцук

78 годовщину Победы в Великой Отечественной войне отметили в Сухуме.

© Sputnik / Томас Тхайцук

У памятника Неизвестному солдату на Набережной махаджиров прошел военный парад.

У памятника Неизвестному солдату на Набережной махаджиров прошел военный парад. - Sputnik Абхазия
2/14
© Sputnik / Томас Тхайцук

У памятника Неизвестному солдату на Набережной махаджиров прошел военный парад.

© Sputnik / Томас Тхайцук

В торжественном марше приняло участие более 600 военнослужащих.

В торжественном марше приняло участие более 600 военнослужащих. - Sputnik Абхазия
3/14
© Sputnik / Томас Тхайцук

В торжественном марше приняло участие более 600 военнослужащих.

© Sputnik / Томас Тхайцук

Военнослужащие 7-й объединенной военной базы Министерства обороны России маршируют по набережной столицы.

Военнослужащие 7-й объединенной военной базы Министерства обороны России маршируют по набережной столицы. - Sputnik Абхазия
4/14
© Sputnik / Томас Тхайцук

Военнослужащие 7-й объединенной военной базы Министерства обороны России маршируют по набережной столицы.

© Sputnik / Томас Тхайцук

В военную форму были одеты не только взрослые, но и будущие защитники Отечества.

В военную форму были одеты не только взрослые, но и будущие защитники Отечества. - Sputnik Абхазия
5/14
© Sputnik / Томас Тхайцук

В военную форму были одеты не только взрослые, но и будущие защитники Отечества.

© Sputnik / Томас Тхайцук

Многочисленные зрители снимали фото и видео парада.

Многочисленные зрители снимали фото и видео парада. - Sputnik Абхазия
6/14
© Sputnik / Томас Тхайцук

Многочисленные зрители снимали фото и видео парада.

© Sputnik / Томас Тхайцук

В торжественном марше участвовали военнослужащие Министерства обороны Абхазии.

В торжественном марше участвовали военнослужащие Министерства обороны Абхазии. - Sputnik Абхазия
7/14
© Sputnik / Томас Тхайцук

В торжественном марше участвовали военнослужащие Министерства обороны Абхазии.

© Sputnik / Томас Тхайцук

Военный парад принимал министр обороны республики Владимир Ануа.

Военный парад принимал министр обороны республики Владимир Ануа. - Sputnik Абхазия
8/14
© Sputnik / Томас Тхайцук

Военный парад принимал министр обороны республики Владимир Ануа.

© Sputnik / Томас Тхайцук

Шествие проходило в сопровождении военно-духового оркестра Министерства обороны Абхазии.

Шествие проходило в сопровождении военно-духового оркестра Министерства обороны Абхазии. - Sputnik Абхазия
9/14
© Sputnik / Томас Тхайцук

Шествие проходило в сопровождении военно-духового оркестра Министерства обороны Абхазии.

© Sputnik / Томас Тхайцук

Торжественным маршем по набережной прошли и столичные школьники.

Торжественным маршем по набережной прошли и столичные школьники. - Sputnik Абхазия
10/14
© Sputnik / Томас Тхайцук

Торжественным маршем по набережной прошли и столичные школьники.

© Sputnik / Томас Тхайцук

Юные "октябрята", как и все участники праздника были в приподнятом настроении.

Юные &quot;октябрята&quot;, как и все участники праздника были в приподнятом настроении. - Sputnik Абхазия
11/14
© Sputnik / Томас Тхайцук

Юные "октябрята", как и все участники праздника были в приподнятом настроении.

© Sputnik / Томас Тхайцук

На фронтах Великой Отечественной войны 1941-1945 годов воевали более 55 тысяч жителей Абхазии.

На фронтах Великой Отечественной войны 1941-1945 годов воевали более 55 тысяч жителей Абхазии. - Sputnik Абхазия
12/14
© Sputnik / Томас Тхайцук

На фронтах Великой Отечественной войны 1941-1945 годов воевали более 55 тысяч жителей Абхазии.

© Sputnik / Томас Тхайцук

В честь 78 годовщины Победы в Великой Отечественной прошла акция "Бессмертный полк".

В честь 78 годовщины Победы в Великой Отечественной прошла акция &quot;Бессмертный полк&quot;. - Sputnik Абхазия
13/14
© Sputnik / Томас Тхайцук

В честь 78 годовщины Победы в Великой Отечественной прошла акция "Бессмертный полк".

© Sputnik / Томас Тхайцук

Участники праздника, одетые в военную форму, исполняли красивые танцы.

Участники праздника, одетые в военную форму, исполняли красивые танцы. - Sputnik Абхазия
14/14
© Sputnik / Томас Тхайцук

Участники праздника, одетые в военную форму, исполняли красивые танцы.

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