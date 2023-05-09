https://sputnik-abkhazia.ru/20230509/abkhazskie-muzykanty-o-populyarnosti-pesen-voennykh-let-1045724360.html

Абхазские музыканты о популярности песен военных лет

Абхазские музыканты о популярности песен военных лет

О песнях военных лет, и о том, почему их так любят и ценят, что несут в себе эти мелодии, в эфире радио Sputnik в праздничный день, 9 Мая, рассказали... 09.05.2023, Sputnik Абхазия

2023-05-09T21:20+0300

2023-05-09T21:20+0300

2023-05-09T21:20+0300

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подкасты

великая отечественная война (1941-1945)

великая отечественная война

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Абхазские музыканты о песнях военных лет Абхазские музыканты о песнях военных лет

В Абхазии прошли праздничные мероприятия, посвященные 78-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов. В столице был организован праздничный концерт, где звучали песни военных лет. В беседе на радио Sputnik певица Хатуна Тарба рассказала, почему испытывает особый трепет, когда исполняет песни войны, и в чем секрет популярности этих мелодий. Музыкант Аляс Абухба порассуждал о том, как с помощью песен возможно сохранить историческую память.Полную версию интервью слушайте в аудиофайле.

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