https://sputnik-abkhazia.ru/20230509/abkhazskie-muzykanty-o-populyarnosti-pesen-voennykh-let-1045724360.html
Абхазские музыканты о популярности песен военных лет
Абхазские музыканты о популярности песен военных лет
О песнях военных лет, и о том, почему их так любят и ценят, что несут в себе эти мелодии, в эфире радио Sputnik в праздничный день, 9 Мая, рассказали... 09.05.2023, Sputnik Абхазия
2023-05-09T21:20+0300
2023-05-09T21:20+0300
2023-05-09T21:20+0300
радио
подкасты
великая отечественная война (1941-1945)
великая отечественная война
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Абхазские музыканты о песнях военных лет
Абхазские музыканты о песнях военных лет
В Абхазии прошли праздничные мероприятия, посвященные 78-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов. В столице был организован праздничный концерт, где звучали песни военных лет. В беседе на радио Sputnik певица Хатуна Тарба рассказала, почему испытывает особый трепет, когда исполняет песни войны, и в чем секрет популярности этих мелодий. Музыкант Аляс Абухба порассуждал о том, как с помощью песен возможно сохранить историческую память.Полную версию интервью слушайте в аудиофайле.
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Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
подкасты, великая отечественная война (1941-1945), великая отечественная война, аудио
подкасты, великая отечественная война (1941-1945), великая отечественная война, аудио
Абхазские музыканты о популярности песен военных лет
О песнях военных лет, и о том, почему их так любят и ценят, что несут в себе эти мелодии, в эфире радио Sputnik в праздничный день, 9 Мая, рассказали, музыканты Хатуна Тарба и Аляс Абухба. Они также исполнили отрывки своих любимых песен.
В Абхазии прошли праздничные мероприятия, посвященные 78-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов. В столице был организован праздничный концерт, где звучали песни военных лет.
В беседе на радио Sputnik певица Хатуна Тарба рассказала, почему испытывает особый трепет, когда исполняет песни войны, и в чем секрет популярности этих мелодий. Музыкант Аляс Абухба порассуждал о том, как с помощью песен возможно сохранить историческую память.
Полную версию интервью слушайте в аудиофайле.