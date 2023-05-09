https://sputnik-abkhazia.ru/20230509/aktsiya-bessmertnyy-polk-proshla-v-sukhume-1045715017.html

Акция "Бессмертный полк" прошла в Сухуме

Акция "Бессмертный полк" прошла в Сухуме

Впервые акция "Бессмертный полк" в Абхазии была проведена 30 сентября 2016 года. 09.05.2023, Sputnik Абхазия

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в абхазии

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СУХУМ, 9 мая - Sputnik, Бадрак Авидзба. Акция "Бессмертный полк" прошла в СухумеШествие началось в 11:00 с Площади Свободы в Сухуме. Участники прошли по центру города после торжественного парада.Организаторами выступают представительство Россотрудничества в Абхазии совместно с Музеем Боевой Славы при поддержке Посольства России в республике, администрации Сухума, Ассоциации молодежи Абхазии "Апейпш", КСОРС Абхазии и компании “А-Мобайл”.Впервые акция "Бессмертный полк" была организована в 2012 году в Томске по инициативе местных тележурналистов. Около шести тысяч человек вышли на центральную улицу города с двумя тысячами фотографий участников Великой Отечественной войны.Впервые акция "Бессмертный полк" в Абхазии была проведена 30 сентября 2016 года. В ней участвовало около двух с половиной тысяч человек. Жители Абхазии прошли по улицам Сухума от Красного моста до площади Свободы с фотографиями своих родственников, погибших во время Отечественной войны народа Абхазии и после нее от полученных ран.

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