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Акция "Бессмертный полк" прошла в Сухуме
Акция "Бессмертный полк" прошла в Сухуме
Впервые акция "Бессмертный полк" в Абхазии была проведена 30 сентября 2016 года. 09.05.2023, Sputnik Абхазия
2023-05-09T12:15+0300
2023-05-09T12:15+0300
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СУХУМ, 9 мая - Sputnik, Бадрак Авидзба. Акция "Бессмертный полк" прошла в СухумеШествие началось в 11:00 с Площади Свободы в Сухуме. Участники прошли по центру города после торжественного парада.Организаторами выступают представительство Россотрудничества в Абхазии совместно с Музеем Боевой Славы при поддержке Посольства России в республике, администрации Сухума, Ассоциации молодежи Абхазии "Апейпш", КСОРС Абхазии и компании “А-Мобайл”.Впервые акция "Бессмертный полк" была организована в 2012 году в Томске по инициативе местных тележурналистов. Около шести тысяч человек вышли на центральную улицу города с двумя тысячами фотографий участников Великой Отечественной войны.Впервые акция "Бессмертный полк" в Абхазии была проведена 30 сентября 2016 года. В ней участвовало около двух с половиной тысяч человек. Жители Абхазии прошли по улицам Сухума от Красного моста до площади Свободы с фотографиями своих родственников, погибших во время Отечественной войны народа Абхазии и после нее от полученных ран.
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бессмертный полк, вов, абхазия, сухум
бессмертный полк, вов, абхазия, сухум
Акция "Бессмертный полк" прошла в Сухуме
12:15 09.05.2023 (обновлено: 12:31 09.05.2023)
Впервые акция "Бессмертный полк" в Абхазии была проведена 30 сентября 2016 года.
СУХУМ, 9 мая - Sputnik, Бадрак Авидзба. Акция "Бессмертный полк" прошла в Сухуме
Шествие началось в 11:00 с Площади Свободы в Сухуме. Участники прошли по центру города после торжественного парада.
Организаторами выступают представительство Россотрудничества в Абхазии совместно с Музеем Боевой Славы при поддержке Посольства России в республике, администрации Сухума, Ассоциации молодежи Абхазии "Апейпш", КСОРС Абхазии и компании “А-Мобайл”.
Впервые акция "Бессмертный полк" была организована в 2012 году в Томске по инициативе местных тележурналистов. Около шести тысяч человек вышли на центральную улицу города с двумя тысячами фотографий участников Великой Отечественной войны.
Впервые акция "Бессмертный полк" в Абхазии была проведена 30 сентября 2016 года. В ней участвовало около двух с половиной тысяч человек. Жители Абхазии прошли по улицам Сухума от Красного моста до площади Свободы с фотографиями своих родственников, погибших во время Отечественной войны народа Абхазии и после нее от полученных ран.