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Две войны одного солдата: ветеран Великой Отечественной поделился своей историей
Две войны одного солдата: ветеран Великой Отечественной поделился своей историей
Ветеран Великой Отечественной войны Алексей Шония принимал участие в боях за освобождение Донбасса, Крыма, Керчи и Ростова и был участником Отечественной войны... 09.05.2023, Sputnik Абхазия
2023-05-09T13:20+0300
2023-05-09T13:20+0300
2023-05-09T13:20+0300
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Солдат воевал в должности заместителя командира пулеметного взвода, позже был переведен в разведбатальон. Он получил ранения в боях в Ростовской области и при освобождении Киева.В 1944 году Алексей Шония был демобилизован, вернулся в Абхазию и начал работать в кутолской школе военруком. После 1945 года Шония переехал в Ткуарчал и стал работать в "Ткуарчал-шахстрой", а затем в "Ткуарчалуголь", занимался горно-очистными работами, был мастером-взрывником.Этот опыт помог ему в годы Отечественной войны народа Абхазии. Он стал сапером, минировал мосты и дороги на пути к Ткуарчалу. Во время обстрела города получил ранение в руку.Алексей Шония награжден Орденом Отечественной войны первой и второй степени, Орденом Красной Звезды, Орденом Славы, Орденом Октябрьской революции, более 30 медалями за освобождение различных городов. Кроме того, за участие в Отечественной войне народа Абхазии Шония награжден медалью "За отвагу".
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вов, ветераны, абхазия, видео, мультимедиа, видео
вов, ветераны, абхазия, видео, мультимедиа, видео
Две войны одного солдата: ветеран Великой Отечественной поделился своей историей
Ветеран Великой Отечественной войны Алексей Шония принимал участие в боях за освобождение Донбасса, Крыма, Керчи и Ростова и был участником Отечественной войны народа Абхазии.
Солдат воевал в должности заместителя командира пулеметного взвода, позже был переведен в разведбатальон. Он получил ранения в боях в Ростовской области и при освобождении Киева.
В 1944 году Алексей Шония был демобилизован, вернулся в Абхазию и начал работать в кутолской школе военруком. После 1945 года Шония переехал в Ткуарчал и стал работать в "Ткуарчал-шахстрой", а затем в "Ткуарчалуголь", занимался горно-очистными работами, был мастером-взрывником.
Этот опыт помог ему в годы Отечественной войны народа Абхазии. Он стал сапером, минировал мосты и дороги на пути к Ткуарчалу. Во время обстрела города получил ранение в руку.
Алексей Шония награжден Орденом Отечественной войны первой и второй степени, Орденом Красной Звезды, Орденом Славы, Орденом Октябрьской революции, более 30 медалями за освобождение различных городов. Кроме того, за участие в Отечественной войне народа Абхазии Шония награжден медалью "За отвагу".