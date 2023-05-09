https://sputnik-abkhazia.ru/20230509/na-berlin-kak-nonna-dorofeeva-doshla-do-stolitsy-germanii-1045724710.html

"На Берлин": как Нонна Дорофеева дошла до столицы Германии

"На Берлин": как Нонна Дорофеева дошла до столицы Германии

- Ветеран Великой Отечественной войны Нонна Дорофеева в составе авиационного полка дошла до Берлина. 09.05.2023, Sputnik Абхазия

2023-05-09T19:10+0300

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Нонна Дорофеева родилась и выросла в крестьянской семье в селе Спицинка на севере Орловской области России. Ее родители вели крепкое хозяйство. Ветеран вспоминает большие поля, засеянные картофелем, пшеницей, овсом и другими культурами. Все сельчане, как рассказала Дорофеева, работали с темна до темна и помогали друг другу, а вечерами шли с фонарями в церковь. Счастливое детство закончилось после того, как ее отца раскулачили. В семье было десять братьев и сестер, и маленькая Нонна оказалась единственной, кто остался в живых. Ее мать, оставшись с одной дочерью, заколотила избу и уехала к племяннице на Украину. После смерти матери девочку отправили в детский дом в селе Счастье Луганской области. В июне 1941 года она еще была воспитанницей детского дома. Там война и застала ее. Старшие мальчишки, которых приняли в военкомат, ушли на фронт, а ее отправили в ремесленное училище в Тбилиси. По окончании училища Нонну направили работать токарем на авиационном заводе. Это был сборный цех, где целиком и полностью собирались самолеты. В 1942 году 18-летняя девушка ушла в армию. Ее направили сначала на военный автозавод, где обучали автомобильному делу, а после – в Кутаиси. "Там стоял 31 авиационный полк. Я попала в 483 батальон авиаобслуживания, у нас была автомобильная рота воинской части 068-34. Вот с этой частью мы были все время, не рассыпаясь. Мы шли и шли вперед", - вспоминала ранее ветеран. Однажды, управляя автомобилем, загруженным боеприпасами, она оказалась одна на открытой местности и увидела в небе летящий "мессершмитт". Продолжить двигаться было невозможно – самолет бы начал прицельно бомбить машину. Тогда она остановила машину, вышла на поле, где после боя в траншеях лежали тела погибших солдат, и спряталась под одним из убитых в окопе. С воинской частью 068-34 Нонна Дорофеева дошла до границы с Польшей. "Помню, как мы получили приказ идти на взятие Берлина. Мы стояли в Ловиче, я как раз сменилась с поста, был час ночи. Только винтовку разрядила, хотела поставить, как вдруг раздалась команда тревоги. Командир сообщил, что нам дан приказ идти на штурм Берлина. А тут уже ничего не помню. Кругом все гремело, это было пекло. Я думала, что все сгорим, но мы выжили. Наш авиация была сильная: где пролетит, для нас дорога уже открыта. Меня спрашивали, видала ли я Берлин. Ни одного дома. Только смотришь – там ноги торчат, там руки. Страшное дело я видела" - вспоминала Дорофеева. Нонна Дорофеева награждена медалью "За взятие Берлина" и множеством других медалей.

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