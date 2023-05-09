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Обнимались и целовались: ветеран рассказала, как встречали День Победы

Обнимались и целовались: ветеран рассказала, как встречали День Победы

В поселке Агудзера Гулрыпшского района живет одна из старейших участниц Великой Отечественной войны Екатерина Синявская. Боевой путь Екатерины Васильевны... 09.05.2023, Sputnik Абхазия

2023-05-09T17:20+0300

2023-05-09T17:20+0300

2023-05-09T17:20+0300

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В 1942 году, в самый разгар боевых действий, когда Ленинград был в блокаде, на фронт начали призывать и женщин. Екатерина Васильевна вместе с другими 900 девушками из Абхазии встала на защиту Родины.“Было трудное положение. Шли тяжелые бои, и тогда на фронт стали призывать девушек-комсомолок. Нужно было помочь армии. Туда, где трудно, посылали мужчин, а мы их места занимали. И вот нас всех вызвали в Сухум, и сообщили, что мы сейчас должны будем поехать на поезде. Мы даже не простились с родителями. Нас сразу же повезли на вокзал, посадили в поезд и отправили куда-то”, - вспоминает Синявская.Екатерина Васильевна сначала попала в батальон, который защищал Батумский порт от нашествия вражеских самолетов. Там она прослужила 3,5 года. Затем ее направили в Сухум комсоргом 20 зенитно-пулеметной батареи, которая защищала железнодорожные мосты от бомбежек. А уже перед самым концом войны дивизион Екатерины Синявской направили на Дальний Восток, где она прослужила до ноября 1945 года.

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