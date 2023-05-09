https://sputnik-abkhazia.ru/20230509/parad-pobedy-na-krasnoy-ploschadi-pryamaya-translyatsiya--1045696407.html

Парад Победы на Красной площади: трансляция завершена

Парад Победы на Красной площади: трансляция завершена

Девятого мая в России ежегодно отмечается День Победы. В этот день в 1945 году был подписан Акт о безоговорочной капитуляции Германии, которым завершилась... 09.05.2023, Sputnik Абхазия

2023-05-09T09:53+0300

2023-05-09T09:53+0300

2023-05-09T12:43+0300

видео

мультимедиа

россия

москва

вов

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e7/05/09/1045710148_0:308:2785:1875_1920x0_80_0_0_d569816f098e6a27f2797ceff3a83601.jpg

Военный парад, посвященный 78-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, проходит во вторник в Москве на Красной площади. В нем примут участие более десяти тысяч человек и 125 единиц техники.

россия

москва

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_AB

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Абхазия

видео, мультимедиа, россия, москва, вов, видео