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Парад Победы на Красной площади: трансляция завершена
Парад Победы на Красной площади: трансляция завершена
Девятого мая в России ежегодно отмечается День Победы. В этот день в 1945 году был подписан Акт о безоговорочной капитуляции Германии, которым завершилась... 09.05.2023, Sputnik Абхазия
2023-05-09T09:53+0300
2023-05-09T09:53+0300
2023-05-09T12:43+0300
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Военный парад, посвященный 78-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, проходит во вторник в Москве на Красной площади. В нем примут участие более десяти тысяч человек и 125 единиц техники.
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видео, мультимедиа, россия, москва, вов, видео
видео, мультимедиа, россия, москва, вов, видео
Парад Победы на Красной площади: трансляция завершена
09:53 09.05.2023 (обновлено: 12:43 09.05.2023)
Девятого мая в России ежегодно отмечается День Победы. В этот день в 1945 году был подписан Акт о безоговорочной капитуляции Германии, которым завершилась Великая Отечественная война.
Военный парад, посвященный 78-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, проходит во вторник в Москве на Красной площади. В нем примут участие более десяти тысяч человек и 125 единиц техники.