https://sputnik-abkhazia.ru/20230509/podvedeny-itogi-konnosportivnykh-sorevnovaniy-k-9-maya-v-duripshe-1045726261.html

Подведены итоги конноспортивных соревнований к 9 Мая в Дурипше

Подведены итоги конноспортивных соревнований к 9 Мая в Дурипше

Конноспортивные соревнования на ипподроме в селе Дурипш были приурочены ко Дню Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов. 09.05.2023, Sputnik Абхазия

2023-05-09T20:00+0300

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в абхазии

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СУХУМ, 9 мая – Sputnik, Бадри Есиава. Первое место в общекомандном зачете конноспортивных соревнований в селе Дурипш заняли наездники из села Лыхны, рассказал Sputnik главный судья соревнований Джарназ Бения.В дисциплине "Джигитовка" памяти многократного чемпиона по конному спорту Шули Лакрба бронзовый кубок завоевал Астан Лакербая из Дурипша, серебро - Астан Бебия из Джырхвы, золото второй год подряд забирает Беслан Чалмаз.Состоялись также заезды на различные дистанции, в которых имели возможность участвовать не только жокеи из Гудаутского района, но и гости из других районов страны. Результаты этих заездов организаторы соревнований сообщат 10 мая.В ежегодных праздничных конноспортивных соревнованиях в селе Дурипш выступили шесть команд из сел Аацы, Куланырхуа, Лыхны, Дурипш, Звандрипш, Джирхуа.

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