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Прикрывая тыл: ветеран Айкарам Манукян вспоминает о Великой Отечественной войне
Прикрывая тыл: ветеран Айкарам Манукян вспоминает о Великой Отечественной войне
Уроженец Армении Айкарам Манукян в годы Великой Отечественной войны проходил службу в рядах Советской армии в Абхазии. 09.05.2023, Sputnik Абхазия
2023-05-09T22:01+0300
2023-05-09T22:01+0300
2023-05-09T22:01+0300
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После победы в 1945 году Айкарам Манукян не покинул Абхазию, он стал работать в строительном батальоне. Лишь в 1949 году, спустя восемь лет после того как он уехал из Армении, ему удалось вернуться домой. Пробыл он там всего один месяц, так как в Абхазии его ждала невеста.
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видео, мультимедиа, абхазия, вов, видео
видео, мультимедиа, абхазия, вов, видео
Прикрывая тыл: ветеран Айкарам Манукян вспоминает о Великой Отечественной войне
Уроженец Армении Айкарам Манукян в годы Великой Отечественной войны проходил службу в рядах Советской армии в Абхазии.
После победы в 1945 году Айкарам Манукян не покинул Абхазию, он стал работать в строительном батальоне. Лишь в 1949 году, спустя восемь лет после того как он уехал из Армении, ему удалось вернуться домой. Пробыл он там всего один месяц, так как в Абхазии его ждала невеста.