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Прикрывая тыл: ветеран Айкарам Манукян вспоминает о Великой Отечественной войне

Прикрывая тыл: ветеран Айкарам Манукян вспоминает о Великой Отечественной войне

Уроженец Армении Айкарам Манукян в годы Великой Отечественной войны проходил службу в рядах Советской армии в Абхазии. 09.05.2023, Sputnik Абхазия

2023-05-09T22:01+0300

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После победы в 1945 году Айкарам Манукян не покинул Абхазию, он стал работать в строительном батальоне. Лишь в 1949 году, спустя восемь лет после того как он уехал из Армении, ему удалось вернуться домой. Пробыл он там всего один месяц, так как в Абхазии его ждала невеста.

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