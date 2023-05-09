https://sputnik-abkhazia.ru/20230509/takie-obstoyatelstva-medvenskiy-ob-urozhentsakh-abkhazii-v-velikoy-otechestvennoy-voyne--1045697335.html
Такие обстоятельства: Медвенский об уроженцах Абхазии в Великой Отечественной войне
Такие обстоятельства: Медвенский об уроженцах Абхазии в Великой Отечественной войне
О вкладе уроженцев Абхазии в Победу над фашисткой Германией, о подвиге первой абхазской летчицы Мери Авидзба, о том, как важно помнить сегодня о Великой... 09.05.2023, Sputnik Абхазия
2023-05-09T15:00+0300
2023-05-09T15:00+0300
2023-05-09T15:33+0300
радио
такие обстоятельства
подкасты
великая отечественная война (1941-1945)
великая отечественная война
ветераны
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Такие обстоятельства: Медвенский об уроженцах Абхазии в Великой Отечественной войне
Такие обстоятельства: Медвенский об уроженцах Абхазии в Великой Отечественной войне
О вкладе уроженцев Абхазии в Победу над фашисткой Германией, о подвиге первой абхазской летчицы Мери Авидзба, о том, как важно помнить сегодня о Великой Отечественной войне, в беседе на радио Sputnik рассказал историк, заместитель директора музея Боевой Славы имени Владислав Ардзинба Николай Медвенский.Более 55 тысяч жителей Абхазии воевали на фронтах Великой Отечественной войны 1941-1945 годов, из них более 17 тысяч не вернулись с полей сражений, 22 жителя республики были удостоены звания Героя Советского Союза.Погиб каждый третий из Абхазии, это очень много, однако, ввиду отсутствия полноценной документальной базы, не все вошли в Книгу Памяти, сказал Медвенский в эфире радио Sputnik. "Абхазия могла бы сравниться по тяжести потерь с Беларусью. При том, что на ее территории в ходе войны происходили интенсивные ожесточенные боевые действия. Далеко не все павшие вошли в Книгу Памяти, которая составлялась в советский период, и над этим надо работать", - сказал историк.Николай Медвенский рассказал и о вкладе мирного населения Абхазии в войну. По его словам, практически все трудоспособные люди активно принимали участие в помощи воинским частям. Историк напомнил и об интересных фактах биографии первой абхазской летчицы Мери Авидзба, и о том, как важно помнить сегодня о цене Победы.Полную версию интервью слушайте в аудиофайле.
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такие обстоятельства, подкасты, великая отечественная война (1941-1945), великая отечественная война, ветераны, аудио
такие обстоятельства, подкасты, великая отечественная война (1941-1945), великая отечественная война, ветераны, аудио
О вкладе уроженцев Абхазии в Победу над фашисткой Германией, о подвиге первой абхазской летчицы Мери Авидзба, о том, как важно помнить сегодня о Великой Отечественной войне, в беседе на радио Sputnik рассказал историк, заместитель директора музея Боевой Славы имени Владислав Ардзинба Николай Медвенский.
Более 55 тысяч жителей Абхазии воевали на фронтах Великой Отечественной войны 1941-1945 годов, из них более 17 тысяч не вернулись с полей сражений, 22 жителя республики были удостоены звания Героя Советского Союза.
Погиб каждый третий из Абхазии, это очень много, однако, ввиду отсутствия полноценной документальной базы, не все вошли в Книгу Памяти, сказал Медвенский в эфире радио Sputnik.
"Абхазия могла бы сравниться по тяжести потерь с Беларусью. При том, что на ее территории в ходе войны происходили интенсивные ожесточенные боевые действия. Далеко не все павшие вошли в Книгу Памяти, которая составлялась в советский период, и над этим надо работать", - сказал историк.
Николай Медвенский рассказал и о вкладе мирного населения Абхазии в войну. По его словам, практически все трудоспособные люди активно принимали участие в помощи воинским частям. Историк напомнил и об интересных фактах биографии первой абхазской летчицы Мери Авидзба, и о том, как важно помнить сегодня о цене Победы.
Полную версию интервью слушайте в аудиофайле.