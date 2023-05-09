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Велопробег "Спасибо деду за Победу" начался в Сухуме
Велопробег "Спасибо деду за Победу" начался в Сухуме
Организаторы велопробега - представительство Россотрудничества в Абхазии и Музей боевой славы. 09.05.2023, Sputnik Абхазия
2023-05-09T09:29+0300
2023-05-09T09:29+0300
2023-05-09T09:29+0300
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СУХУМ, 9 мая - Sputnik. Велопробег "Спасибо деду за Победу", посвященный 78-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов, начался в Сухуме. Участники велопробега стартовали от Дома Москвы, их маршрут продлится по поселка Агудзера Гулрыпшского района. Участники велопробега проедут возле дома ветерана Великой Отечественной Екатерины Синявской, которая живет в поселке Агудзера. Велопробег, в котором участвует 20 человек, завершится у могилы Неизвестному солдату на набережной Сухума.
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вов, сухум, абхазия, представительство россотрудничества в украине
вов, сухум, абхазия, представительство россотрудничества в украине
Велопробег "Спасибо деду за Победу" начался в Сухуме
Организаторы велопробега - представительство Россотрудничества в Абхазии и Музей боевой славы.
СУХУМ, 9 мая - Sputnik. Велопробег "Спасибо деду за Победу", посвященный 78-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов, начался в Сухуме.
Участники велопробега стартовали от Дома Москвы, их маршрут продлится по поселка Агудзера Гулрыпшского района.
"Едем в Агудзеру, к могиле Неизвестному солдату, вернее к медицинскому захоронению у санатория Смецкого, который в военное время был госпиталем. Оттуда разворачиваемся, заезжаем на мемориал Отечественной войны народа Абхазии напротив администрации Гулрыпшского района", - рассказал представитель Россотрудничества в Абхазии Евгений Павлов.
Участники велопробега проедут возле дома ветерана Великой Отечественной Екатерины Синявской, которая живет в поселке Агудзера.
Велопробег, в котором участвует 20 человек, завершится у могилы Неизвестному солдату на набережной Сухума.