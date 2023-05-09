https://sputnik-abkhazia.ru/20230509/veloprobeg-spasibo-dedu-za-pobedu-nachalsya-v-sukhume-1045710292.html

Велопробег "Спасибо деду за Победу" начался в Сухуме

Велопробег "Спасибо деду за Победу" начался в Сухуме

Организаторы велопробега - представительство Россотрудничества в Абхазии и Музей боевой славы. 09.05.2023, Sputnik Абхазия

2023-05-09T09:29+0300

2023-05-09T09:29+0300

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в абхазии

вов

сухум

абхазия

представительство россотрудничества в украине

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СУХУМ, 9 мая - Sputnik. Велопробег "Спасибо деду за Победу", посвященный 78-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов, начался в Сухуме. Участники велопробега стартовали от Дома Москвы, их маршрут продлится по поселка Агудзера Гулрыпшского района. Участники велопробега проедут возле дома ветерана Великой Отечественной Екатерины Синявской, которая живет в поселке Агудзера. Велопробег, в котором участвует 20 человек, завершится у могилы Неизвестному солдату на набережной Сухума.

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вов, сухум, абхазия, представительство россотрудничества в украине