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Возложение, Парад и Бессмертный полк: 9 Мая в Сухуме
Возложение, Парад и Бессмертный полк: 9 Мая в Сухуме
В Абхазии прошли праздничные мероприятия, посвященные 78-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов. 09.05.2023, Sputnik Абхазия
2023-05-09T15:45+0300
2023-05-09T15:45+0300
2023-05-09T16:03+0300
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По всей республике 9 Мая состоялись мероприятия, посвященные Победе в Великой Отечественной войне.В Сухуме День Победы начали отмечать с велопробега "Спасибо деду за Победу", участники велопробега стартовали от Дома Москвы, их маршрут продлился до поселка Агудзера Гулрыпшского района.У памятника Неизвестному солдату зажгли "Огонь памяти", там же состоялась церемония возложения цветов, в которой принял участие президент Абхазии Аслан Бжания, после прошел митинг. Кроме того, на Набережной махаджиров состоялся военный парад, в котором участвовало более 600 военнослужащих.В честь 78-й годовщины Победы в Великой Отечественной также прошла акция "Бессмертный полк". Участники прошли по центру города после торжественного парада.
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видео, мультимедиа, абхазия, сухум, вов, видео
видео, мультимедиа, абхазия, сухум, вов, видео
Возложение, Парад и Бессмертный полк: 9 Мая в Сухуме
15:45 09.05.2023 (обновлено: 16:03 09.05.2023)
В Абхазии прошли праздничные мероприятия, посвященные 78-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов.
По всей республике 9 Мая состоялись мероприятия, посвященные Победе в Великой Отечественной войне.
В Сухуме День Победы начали отмечать с велопробега "Спасибо деду за Победу", участники велопробега стартовали от Дома Москвы, их маршрут продлился до поселка Агудзера Гулрыпшского района.
У памятника Неизвестному солдату зажгли "Огонь памяти", там же состоялась церемония возложения цветов, в которой принял участие президент Абхазии Аслан Бжания, после прошел митинг. Кроме того, на Набережной махаджиров состоялся военный парад, в котором участвовало более 600 военнослужащих.
В честь 78-й годовщины Победы в Великой Отечественной также прошла акция "Бессмертный полк". Участники прошли по центру города после торжественного парада.