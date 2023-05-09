https://sputnik-abkhazia.ru/20230509/vpervye-bez-veteranov-otmetili-den-pobedy-v-velikoy-otechestvennoy-voyne-v-gudaute-1045715288.html

Впервые без ветеранов отметили День Победы в Великой Отечественной войне в Гудауте

Впервые без ветеранов отметили День Победы в Великой Отечественной войне в Гудауте

Более семи тысяч выходцев из Гудаутского района участвовало в Великой Отечественной войне, 3325 погибли. 09.05.2023, Sputnik Абхазия

2023-05-09T12:42+0300

2023-05-09T12:42+0300

2023-05-09T12:42+0300

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ГУДАУТА, 9 мая – Sputnik, Бадри Есиава. День Победы в Великой Отечественной войне отметили в Гудауте 9 мая.Торжественная церемония впервые прошла без ветеранов войны. Последний участник Великой Отечественной войны из Гудаутского района Рубен Керопян ушел из жизни 28 мая 2022 года.Состоялось праздничное шествие от центра города до памятника, посвященного павшим защитникам родины в 1941-1945 годы. В нем приняли участие руководство Гудаутского района, депутаты Парламента и местного Собрания, сотрудники государственных организаций, родственники ветеранов войны, учащиеся школ, которые несли в руках фотографии героев.Командир Гудаутской резервной бригады Минобороны Абхазии Роман Цугба поздравил жителей и гостей страны с праздником и отметил, что на защиту общего государства в те годы встали более семи тысяч мужчин и женщин из Гудаутского района. Из них погибло 3325 человек.Представитель Седьмой Российской военной базы майор Закир Валиев подчеркнул, что героический путь народа СССР – это не далекая история, а часть сегодняшний жизни и нравственный стержень.Председатель Совета ветеранов и вооруженных сил, подполковник КГБ СССР Сергей Чеквитадзе обратил внимание на то, что многие дети пришли на митинг с фотографией предков. Несмотря на то, что они их никогда не видели, дети знают своих героев.Он также с сожалением отметил, что из тысяч ветеранов Великой Отечественной войны время не пощадили никого.На праздник Аза Шамба из Гудауты пришла с фотографиями дедушки Дамея Мархолия и бабушки Хыкуа Бигуаа, которые прошли всю войну."Мой дед получил несколько ранений на войне. После победы он вернулся домой в село Аацы. Двое его братьев погибли в той войне. Бабушка участвовала в Сталинградской битве и тоже была сильно ранена. Они познакомились уже после войны в школе, где работали педагогами. У них родилось семеро детей", - поделилась Шамба.Мадина Хагба держала в руках копию архивной фотографии своего деда Шамела Хагба, который дошел до Берлина и живым вернулся домой. По ее словам, Хагба прожил долгую и счастливую жизнь. Он ушел из жизни в возрасте 82-х лет в 1992 году.Ученица Звандрипшской средней школы Камилла Джарсалия не была знакома со своим прадедом Киазымом Кецба и знает о нем немного, но по рассказу старших, Кецба в годы войны защищал рубежи страны на Украине в партизанском отряде и живым вернулся домой.Праздничную атмосферу дополнили военнослужащие Седьмой Российской военной базы, которые разбили полевую кухню и угощали всех желающих горячей кашей из гречки, свежим хлебом и чаем.

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