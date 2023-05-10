https://sputnik-abkhazia.ru/20230510/bolee-190-deklaratsiy-postupilo-v-nalogovuyu-sluzhbu-abkhazii-s-nachala-goda-1045743189.html
Более 190 деклараций поступило в налоговую службу Абхазии с начала года
Более 190 деклараций поступило в налоговую службу Абхазии с начала года
Закон "О декларировании доходов, расходов, имущества и обязательств имущественного характера государственными служащими и депутатами” действует в Абхазии с... 10.05.2023, Sputnik Абхазия
2023-05-10T20:05+0300
2023-05-10T20:05+0300
2023-05-10T20:05+0300
в абхазии
декларации
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СУХУМ, 10 мая - Sputnik. С января 2023 года в Министерство по налогам и сборам Абхазии поступило 197 деклараций о доходах и расходах госслужащих и депутатов за 2022 год. Об этом в эфире радио Sputnik рассказала инспектор антикоррупционного Управления МНС Абхазии Камилла Харания.По ее словам, в этом году подача документов со стороны декларантов идет активно, многие заблаговременно предоставляют информацию в антикоррупционное Управление.В прошлом году в Управлении сообщали, что общий список организаций, государственных учреждений и муниципально-унитарных предприятий - более 567.Если в ходе проверки той или иной декларации выявлены признаки преступления, материалы, полученные в результате осуществления контроля за расходами, в трехдневный срок направляются в Генеральную прокуратуру для дальнейшей проверки, добавила инспектор.Закон "О декларировании доходов, расходов, имущества и обязательств имущественного характера государственными служащими и депутатами" с последними поправками вступил в силу 1 июля 2021 года. Прием деклараций за прошлый год завершился 1 августа 2022 года.
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декларации, министерство по налогам и сборам абхазии, абхазия
декларации, министерство по налогам и сборам абхазии, абхазия
Более 190 деклараций поступило в налоговую службу Абхазии с начала года
Закон "О декларировании доходов, расходов, имущества и обязательств имущественного характера государственными служащими и депутатами” действует в Абхазии с июля 2021 года.
СУХУМ, 10 мая - Sputnik. С января 2023 года в Министерство по налогам и сборам Абхазии поступило 197 деклараций о доходах и расходах госслужащих и депутатов за 2022 год. Об этом в эфире радио Sputnik рассказала инспектор антикоррупционного Управления МНС Абхазии Камилла Харания.
По ее словам, в этом году подача документов со стороны декларантов идет активно, многие заблаговременно предоставляют информацию в антикоррупционное Управление.
"Сейчас участилась практика заблаговременного представления декларации. В предыдущие годы ближе к концу даты сдачи документов начинался ажиотаж, и люди ближе к 1 августа начинали сдавать декларации. На данный момент многие организации начали сдавать уже с начала года. Уже предоставили документы 197 декларантов. Это 25 организаций", - отметила Харания.
В прошлом году в Управлении сообщали, что общий список организаций, государственных учреждений и муниципально-унитарных предприятий - более 567.
Если в ходе проверки той или иной декларации выявлены признаки преступления, материалы, полученные в результате осуществления контроля за расходами, в трехдневный срок направляются в Генеральную прокуратуру для дальнейшей проверки, добавила инспектор.
Закон "О декларировании доходов, расходов, имущества и обязательств имущественного характера государственными служащими и депутатами" с последними поправками вступил в силу 1 июля 2021 года. Прием деклараций за прошлый год завершился 1 августа 2022 года.