https://sputnik-abkhazia.ru/20230510/bolee-2500-narusheniy-pdd-zafiksirovali-na-dorogakh-abkhazii-za-nedelyu-1045734251.html
Более 2500 нарушений ПДД зафиксировали на дорогах Абхазии за неделю
Более 2500 нарушений ПДД зафиксировали на дорогах Абхазии за неделю
МВД Абхазии продолжает проводить комплексные рейдовые и профилактические мероприятия на дорогах республики. 10.05.2023, Sputnik Абхазия
2023-05-10T11:25+0300
2023-05-10T11:25+0300
2023-05-10T13:20+0300
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СУХУМ, 10 мая – Sputnik. За прошедшую неделю сотрудники ГАИ Абхазии выявили 2530 нарушений ПДД, сообщает МВД республики. ⠀Личный состав Министерства внутренних дел нацелен на профилактику ДТП, снижение тяжести их последствий и активное участие в различных проводимых оперативно-профилактических мероприятиях.
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гаи, мвд абхазии, пдд, абхазия
гаи, мвд абхазии, пдд, абхазия
Более 2500 нарушений ПДД зафиксировали на дорогах Абхазии за неделю
11:25 10.05.2023 (обновлено: 13:20 10.05.2023)
МВД Абхазии продолжает проводить комплексные рейдовые и профилактические мероприятия на дорогах республики.
СУХУМ, 10 мая – Sputnik. За прошедшую неделю сотрудники ГАИ Абхазии выявили 2530 нарушений ПДД, сообщает МВД республики. ⠀
Из общего числа правонарушений 163 водителя привлечены к административной ответственности за пьяное вождение, 88 – за нарушение норм тонировки.
Личный состав Министерства внутренних дел нацелен на профилактику ДТП, снижение тяжести их последствий и активное участие в различных проводимых оперативно-профилактических мероприятиях.