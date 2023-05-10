https://sputnik-abkhazia.ru/20230510/chemodan-aeroport-domodedovo-relokantov-vydavlivayut-na-rodinu-1045739267.html

Чемодан, аэропорт, Домодедово: релокантов выдавливают на родину

Чемодан, аэропорт, Домодедово: релокантов выдавливают на родину

У россиян, переехавших в Турцию, нарастают проблемы: они все чаще сталкиваются с отказом при получении и продлении вида на жительство (ВНЖ). 10.05.2023, Sputnik Абхазия

2023-05-10T15:10+0300

2023-05-10T15:10+0300

2023-05-10T15:18+0300

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По сведениям СМИ, в некоторых регионах доля отказов достигает аж 90 процентов. Среди тех, кто попал под закручивание гаек, — Слава Комиссаренко, популярный белорусско-российский стендап-комик, известный своими оппозиционными взглядами, пишет Ирина Алкснис для РИА Новости. На прошедшей неделе заставил напрячься наших сограждан и Казахстан, где центральный депозитарий страны приступил к принудительной сегрегации финансовых инструментов граждан России и Белоруссии. Пока это не означает никаких негативных последствий, однако прозрачно намекает на возможность их возникновения (например, в виде заморозки) в будущем.Подобные новости поступают с учащающейся регулярностью, что заставляет искать закулисные конспирологические объяснения, руку Москвы или, наоборот, Вашингтона. Иногда подковерные политические процессы действительно влияют на происходящее, но конкретная тенденция порождена объективной реальностью и национальными интересами соответствующих стран, и именно поэтому ужесточение миграционной политики охватывает все большее количество государств в самых разных регионах планеты.Релоканты, цифровые кочевники, экспаты и прочие граждане мира являются полезным и выгодным для страны их пребывания явлением в стабильном глобализованном мире. В мире же разваливающейся глобализации и обостряющейся геополитической борьбы все эти люди превращаются для принимающего их государства в серьезную головную боль.И это абсолютно нормальная ситуация. Просто потому, что ухудшение ситуации в мире автоматически влечет за собой рост внутренних политических и социально-экономических угроз в самых разных странах. В такой ситуации иностранцы, особенно если их численность растет и они склонны образовывать сообщества (а это практически неизбежный процесс, поскольку жизнь на чужбине подталкивает держаться своих для взаимопомощи), становятся дополнительным фактором риска. Где-то из-за них увеличиваются цены на жилье и продукты. Где-то они ведут себя неприемлемо по местным меркам. Где-то они формируют криминальные сообщества. Где-то возникают опасения, что они могут вписаться в политический процесс с собственными интересами. Но итог по большому счету везде одинаков: в кризисные времена приезжие обеспечивают местным ухудшение их жизни, раздражение из-за которого те перекладывают на собственное государство — как будто у того других проблем мало.В такой ситуации закономерным и абсолютно разумным решением властей является ужесточение, как официальное, так и нет, миграционной политики — либо вообще, либо в отношении определенных групп, которые воспринимаются как фактор риска.Ну а цифровым кочевникам и релокантам — вне зависимости от причин их переезда — пора расстаться с иллюзиями и осознать реальность, которая все более настойчиво стучится в их дверь: прекрасный глобальный мир без границ прекращает свое существование. Ему на смену приходит куда более суровый и непростой. Для иностранцев — везде — наступают трудные времена. Причем уже скоро нынешние проблемы покажутся незначительной мелочью по сравнению с социально-экономическим и политическим хаосом, в который обрушатся целые страны.Граждане России, живущие за границей и обнаружившие, что их выдавливают из стран пребывания, могут, конечно, воспринимать это как оскорбительную дискриминацию. Но на самом деле это стоит воспринимать как добрый совет свыше, который предоставляет время и возможность вернуться в Россию плановым рейсом. А то ведь кому-то не повезет не добраться до эвакуационного самолета МЧС. А их будет немало в следующие годы.Мнение автора может не совпадать с позицией редакции.

https://sputnik-abkhazia.ru/20230506/mechty-byvayut-opasny-evropa-vpala-v-detstvo-1045676391.html

https://sputnik-abkhazia.ru/20230309/gruziya-reshila-vzyat-pod-kontrol-inoagentov-i-okazalas-na-grani-katastrofy-1044516235.html

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Ирина Алкснис https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/102262/18/1022621827_30:0:180:150_100x100_80_0_0_6f74355983e5a2e28ceb024e9be3970f.jpg

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колумнисты, россия, турция, мнение, политика