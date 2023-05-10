https://sputnik-abkhazia.ru/20230510/ekonomist-amerike-nuzhny-ochen-bolshie-dengi-kotorykh-tochno-net-1045738183.html

Экономист: Америке нужны очень большие деньги, которых точно нет

Экономист: Америке нужны очень большие деньги, которых точно нет

О состоянии экономики западных стран и о том, что может ожидать их в будущем, на радио Sputnik Беларусь рассказал известный российский экономист Михаил Хазин. 10.05.2023, Sputnik Абхазия

2023-05-10T19:10+0300

2023-05-10T19:10+0300

2023-05-10T19:21+0300

радио

подкасты

экономика

сша

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e7/05/0a/1045738014_0:6:1800:1019_1920x0_80_0_0_dfa2c5fb7f2b24734920030cf7acba66.jpg

Экономист: Америке нужны очень большие деньги, которых точно нет Экономист: Америке нужны очень большие деньги, которых точно нет

К примеру, возможным решением европейских стран о полном запрете экспорта в Россию с удовольствием воспользуются другие государства, но есть и другой, "не совсем законный" источник экспорта, об этом, а также о том, кто пускает под откос американские поезда, рассуждает собеседник Sputnik."В США стали массово сходить поезда с рельсов, дело в том, что некоторое время назад они резко сократили объем денег, который они вкладывают в ремонт путей и их содержание, и поскольку все устроено одинаково, все одновременно и посыпалось. Вот вам пример. А вот теперь, поскольку они много лег не вкладывали, для того чтобы все это одновременно отремонтировать, нужны очень большие деньги, которых точно нет. И что они с этим будут делать, непонятно. Причем они же не только в железные дороги не вкладывали. Они и в атомную промышленность не вкладывали. И еще во много сфер", ― рассказывает Хазин.У США все время какие-то крайности, то они вообще не контролируют границу, то пытаются запретить контрабанду вообще, рассуждает экономист."Наверное, это можно, но это будет невероятно дорого стоить. Грубо говоря, первые 80% контрабанды вы легко ограничиваете. Следующие 10% будут стоить в 10 раз дороже, чем эти 80 ограничить. Еще следующие 5% ― в сто раз больше, чем все предыдущее. И в конце концов все плюнут", – отмечает экономист в интервью радио Sputnik Беларусь.

сша

россия

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_AB

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Абхазия

подкасты, экономика, сша, россия, аудио