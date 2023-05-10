https://sputnik-abkhazia.ru/20230510/lavrov-ssha-pristupili-k-sozdaniyu-armii-svobodnoy-sirii-s-uchastiem-ig-1045735466.html

Лавров: США приступили к созданию "Армии свободной Сирии" с участием ИГ*

Лавров: США приступили к созданию "Армии свободной Сирии" с участием ИГ*

Министры иностранных дел России Сергей Лавров, Ирана Хосейн Амир Абдоллахиан, Сирии Фейсал Микдад и Турции Мевлют Чавушоглу проводят встречу в Москве. 10.05.2023, Sputnik Абхазия

2023-05-10T12:10+0300

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сирия

сша

россия

политика

сергей лавров

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СУХУМ, 10 мая – Sputnik. Американцы приступили к созданию так называемой "Армии свободной Сирии" с участием боевиков ИГИЛ и других террористических организаций, заявил Сергей Лавров в ходе встрече с главами МИД Ирана, Сирии и Турции.Лавров, Абдоллахиан, Микдад и Чавушоглу встречаются в свете попыток по нормализации отношений и устранению противоречий между Дамаском и Анкарой. Страны являются участниками "астанинского" процесса по урегулированию сирийского кризиса.*Террористическая организация, запрещена в РФ.

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сирия, сша, россия, политика, сергей лавров