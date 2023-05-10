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Лавров: США приступили к созданию "Армии свободной Сирии" с участием ИГ*
Лавров: США приступили к созданию "Армии свободной Сирии" с участием ИГ*
Министры иностранных дел России Сергей Лавров, Ирана Хосейн Амир Абдоллахиан, Сирии Фейсал Микдад и Турции Мевлют Чавушоглу проводят встречу в Москве. 10.05.2023, Sputnik Абхазия
2023-05-10T12:10+0300
2023-05-10T12:10+0300
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СУХУМ, 10 мая – Sputnik. Американцы приступили к созданию так называемой "Армии свободной Сирии" с участием боевиков ИГИЛ и других террористических организаций, заявил Сергей Лавров в ходе встрече с главами МИД Ирана, Сирии и Турции.Лавров, Абдоллахиан, Микдад и Чавушоглу встречаются в свете попыток по нормализации отношений и устранению противоречий между Дамаском и Анкарой. Страны являются участниками "астанинского" процесса по урегулированию сирийского кризиса.*Террористическая организация, запрещена в РФ.
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сирия, сша, россия, политика, сергей лавров
сирия, сша, россия, политика, сергей лавров
Лавров: США приступили к созданию "Армии свободной Сирии" с участием ИГ*
12:10 10.05.2023 (обновлено: 13:19 10.05.2023)
Министры иностранных дел России Сергей Лавров, Ирана Хосейн Амир Абдоллахиан, Сирии Фейсал Микдад и Турции Мевлют Чавушоглу проводят встречу в Москве.
СУХУМ, 10 мая – Sputnik. Американцы приступили к созданию так называемой "Армии свободной Сирии" с участием боевиков ИГИЛ и других террористических организаций, заявил Сергей Лавров в ходе встрече с главами МИД Ирана, Сирии и Турции.
"По нашим данным, американцы приступили в окрестностях сирийской Ракки к созданию так называемой "Армии свободной Сирии" с участием представителей местных арабских племен, боевиков ИГИЛ и других террористических организаций. Цель очевидна – использовать этих боевиков против законных вооруженных властей САР для дестабилизации обстановки в стране", – отметил Лавров.
Лавров, Абдоллахиан, Микдад и Чавушоглу встречаются в свете попыток по нормализации отношений и устранению противоречий между Дамаском и Анкарой. Страны являются участниками "астанинского" процесса по урегулированию сирийского кризиса.
*Террористическая организация, запрещена в РФ.