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Минобороны Абхазии проведет оперативный сбор с командирами соединений и воинских частей
Минобороны Абхазии проведет оперативный сбор с командирами соединений и воинских частей
СУХУМ, 10 мая - Sputnik. Минобороны Абхазии проводит с 10 по 30 мая оперативный сбор с командирами соединений и воинских частей. 10.05.2023, Sputnik Абхазия
2023-05-10T21:32+0300
2023-05-10T21:32+0300
2023-05-10T21:32+0300
министерство обороны абхазии
в абхазии
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СУХУМ, 10 мая - Sputnik. Минобороны Абхазии проводит с 10 по 30 мая оперативный сбор с командирами соединений и воинских частей.Основная цель - повышение уровня профессионально-должностной подготовки командного состава. На сборах будут внедрять практику действия войск из опыта специальной военной операции России. Сборы будут проходить днем и ночью, на полигонах и не знакомых участках местности.В ходе занятий спланировано применение сил и средств огневого поражения, БпЛА и системы управления войсками.
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MIA „Rosiya Segodnya“
министерство обороны абхазии, абхазия
министерство обороны абхазии, абхазия
Минобороны Абхазии проведет оперативный сбор с командирами соединений и воинских частей
СУХУМ, 10 мая - Sputnik. Минобороны Абхазии проводит с 10 по 30 мая оперативный сбор с командирами соединений и воинских частей.
Основная цель - повышение уровня профессионально-должностной подготовки командного состава.
"В основе подготовки спланированы практические занятия и групповые упражнения на фоне постоянно развивающейся оперативной обстановки в оперативно важных районах Абхазии", - говорится в сообщении Минобороны.
На сборах будут внедрять практику действия войск из опыта специальной военной операции России.
Сборы будут проходить днем и ночью, на полигонах и не знакомых участках местности.
В ходе занятий спланировано применение сил и средств огневого поражения, БпЛА и системы управления войсками.