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Минобороны Абхазии проведет оперативный сбор с командирами соединений и воинских частей

Минобороны Абхазии проведет оперативный сбор с командирами соединений и воинских частей

СУХУМ, 10 мая - Sputnik. Минобороны Абхазии проводит с 10 по 30 мая оперативный сбор с командирами соединений и воинских частей. 10.05.2023, Sputnik Абхазия

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министерство обороны абхазии

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СУХУМ, 10 мая - Sputnik. Минобороны Абхазии проводит с 10 по 30 мая оперативный сбор с командирами соединений и воинских частей.Основная цель - повышение уровня профессионально-должностной подготовки командного состава. На сборах будут внедрять практику действия войск из опыта специальной военной операции России. Сборы будут проходить днем и ночью, на полигонах и не знакомых участках местности.В ходе занятий спланировано применение сил и средств огневого поражения, БпЛА и системы управления войсками.

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