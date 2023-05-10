https://sputnik-abkhazia.ru/20230510/novyy-afon-popal-v-desyatku-samykh-byudzhetnykh-napravleniy-dlya-otdykha-letom-2023-goda-1045732699.html

Новый Афон попал в десятку самых бюджетных направлений для отдыха летом 2023 года

Новый Афон попал в десятку самых бюджетных направлений для отдыха летом 2023 года

Российский сервис бронирования отелей и квартир проанализировал данные заявок и определил самые экономные направления лета 2023 года. 10.05.2023, Sputnik Абхазия

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СУХУМ, 10 мая – Sputnik. Псырцха и Новый Афон попали в десятку самых бюджетных направлений для отдыха летом 2023 года, сообщает российский сервис бронирования отелей и квартир Tvil.ru.На первом месте оказался крымский город Керчь, где средняя стоимость летней ночи бронирования – 1600 рублей. На втором месте кубанский курорт Кучугуры – 1632 рублей.

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