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Новый Афон попал в десятку самых бюджетных направлений для отдыха летом 2023 года
Новый Афон попал в десятку самых бюджетных направлений для отдыха летом 2023 года
Российский сервис бронирования отелей и квартир проанализировал данные заявок и определил самые экономные направления лета 2023 года. 10.05.2023, Sputnik Абхазия
2023-05-10T10:40+0300
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СУХУМ, 10 мая – Sputnik. Псырцха и Новый Афон попали в десятку самых бюджетных направлений для отдыха летом 2023 года, сообщает российский сервис бронирования отелей и квартир Tvil.ru.На первом месте оказался крымский город Керчь, где средняя стоимость летней ночи бронирования – 1600 рублей. На втором месте кубанский курорт Кучугуры – 1632 рублей.
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отдых, отдых в абхазии, абхазия, новый афон, гудаутский район, туристы
Новый Афон попал в десятку самых бюджетных направлений для отдыха летом 2023 года
10:40 10.05.2023 (обновлено: 10:52 10.05.2023)
Российский сервис бронирования отелей и квартир проанализировал данные заявок и определил самые экономные направления лета 2023 года.
СУХУМ, 10 мая – Sputnik. Псырцха и Новый Афон попали в десятку самых бюджетных направлений для отдыха летом 2023 года, сообщает российский сервис бронирования отелей и квартир Tvil.ru.
На первом месте оказался крымский город Керчь, где средняя стоимость летней ночи бронирования – 1600 рублей. На втором месте кубанский курорт Кучугуры – 1632 рублей.
Десять самых экономных направлений летнего отдыха
Город
Средняя стоимость ночи (руб)
средняя продолжительность поездки
Керчь, Крым
1600
3 ночи
Кучугуры, Краснодарский край
1632
9 ночей
Псырцха, Гудаутский район
1770
10 ночей
Ессентуки, Ставропольский край
1789
19 ночей
Джубга, Краснодарский край
1792
12 ночей
Пятигорск, Ставропольский край
1844
11 ночей
Железноводск, Ставропольский край
2043
12 ночей
Кисловодск, Ставропольский край
2133
10 ночей
Туапсе, Краснодарский край
2496
9 ночей
Новый Афон, Гудаутский район
2639
9 ночей