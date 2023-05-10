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Новый Афон попал в десятку самых бюджетных направлений для отдыха летом 2023 года
Новый Афон попал в десятку самых бюджетных направлений для отдыха летом 2023 года
Российский сервис бронирования отелей и квартир проанализировал данные заявок и определил самые экономные направления лета 2023 года. 10.05.2023, Sputnik Абхазия
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СУХУМ, 10 мая – Sputnik. Псырцха и Новый Афон попали в десятку самых бюджетных направлений для отдыха летом 2023 года, сообщает российский сервис бронирования отелей и квартир Tvil.ru.На первом месте оказался крымский город Керчь, где средняя стоимость летней ночи бронирования – 1600 рублей. На втором месте кубанский курорт Кучугуры – 1632 рублей.
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отдых, отдых в абхазии, абхазия, новый афон, гудаутский район, туристы

Новый Афон попал в десятку самых бюджетных направлений для отдыха летом 2023 года

10:40 10.05.2023 (обновлено: 10:52 10.05.2023)
© Sputnik / Томас Тхайцук Дорожка и ущелье к гроту Симона Кананита
Дорожка и ущелье к гроту Симона Кананита - Sputnik Абхазия, 1920, 10.05.2023
© Sputnik / Томас Тхайцук
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Российский сервис бронирования отелей и квартир проанализировал данные заявок и определил самые экономные направления лета 2023 года.
СУХУМ, 10 мая – Sputnik. Псырцха и Новый Афон попали в десятку самых бюджетных направлений для отдыха летом 2023 года, сообщает российский сервис бронирования отелей и квартир Tvil.ru.
На первом месте оказался крымский город Керчь, где средняя стоимость летней ночи бронирования – 1600 рублей. На втором месте кубанский курорт Кучугуры – 1632 рублей.
Десять самых экономных направлений летнего отдыха

Город

Средняя стоимость ночи (руб)

средняя продолжительность поездки

Керчь, Крым

1600

3 ночи

Кучугуры, Краснодарский край

1632

9 ночей

Псырцха, Гудаутский район

1770

10 ночей

Ессентуки, Ставропольский край

1789

19 ночей

Джубга, Краснодарский край

1792

12 ночей

Пятигорск, Ставропольский край

1844

11 ночей

Железноводск, Ставропольский край

2043

12 ночей

Кисловодск, Ставропольский край

2133

10 ночей

Туапсе, Краснодарский край

2496

9 ночей

Новый Афон, Гудаутский район

2639

9 ночей

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