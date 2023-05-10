https://sputnik-abkhazia.ru/20230510/rossiya-denonsiruet-dogovor-ob-obychnykh-vooruzhennykh-silakh-v-evrope-1045737047.html

Россия денонсирует Договор об обычных вооруженных силах в Европе

Россия денонсирует Договор об обычных вооруженных силах в Европе

Договор об обычных вооруженных силах в Европе подписан в Париже в 1990 году, а в 1999 году на саммите Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе... 10.05.2023, Sputnik Абхазия

2023-05-10T13:00+0300

2023-05-10T13:00+0300

2023-05-10T13:17+0300

россия

вооружения

европа

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e7/05/0a/1045736854_0:18:3353:1904_1920x0_80_0_0_788d6a43b67de42287606ea110a3efd2.jpg

СУХУМ, 10 мая – Sputnik. Россия денонсирует Договор об обычных вооруженных силах в Европе, представителем президента при рассмотрении инициативы в парламенте назначен замглавы МИД Сергей Рябков, говорится в распоряжении главы государства.Адаптированный договор ратифицировали только четыре страны — Россия, Белоруссия, Казахстан и Украина. Москва в 2007 году приостановила участие в ДОВСЕ "до тех пор, пока страны НАТО не ратифицируют Соглашение об адаптации и не начнут добросовестно выполнять этот документ".

россия

европа

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_AB

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Абхазия

россия, вооружения, европа, в мире