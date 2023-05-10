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Россия денонсирует Договор об обычных вооруженных силах в Европе
Россия денонсирует Договор об обычных вооруженных силах в Европе
Договор об обычных вооруженных силах в Европе подписан в Париже в 1990 году, а в 1999 году на саммите Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе... 10.05.2023, Sputnik Абхазия
2023-05-10T13:00+0300
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СУХУМ, 10 мая – Sputnik. Россия денонсирует Договор об обычных вооруженных силах в Европе, представителем президента при рассмотрении инициативы в парламенте назначен замглавы МИД Сергей Рябков, говорится в распоряжении главы государства.Адаптированный договор ратифицировали только четыре страны — Россия, Белоруссия, Казахстан и Украина. Москва в 2007 году приостановила участие в ДОВСЕ "до тех пор, пока страны НАТО не ратифицируют Соглашение об адаптации и не начнут добросовестно выполнять этот документ".
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россия, вооружения, европа, в мире
россия, вооружения, европа, в мире
Россия денонсирует Договор об обычных вооруженных силах в Европе
13:00 10.05.2023 (обновлено: 13:17 10.05.2023)
Договор об обычных вооруженных силах в Европе подписан в Париже в 1990 году, а в 1999 году на саммите Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) в Стамбуле подписан обновленный вариант соглашения.
СУХУМ, 10 мая – Sputnik.
Россия денонсирует Договор об обычных вооруженных силах в Европе, представителем президента при рассмотрении инициативы в парламенте назначен замглавы МИД Сергей Рябков, говорится в распоряжении
главы государства.
"Назначить заместителя министра иностранных дел Рябкова Сергея Алексеевича официальным представителем президента при рассмотрении палатами Федерального Собрания вопроса о денонсации Договора об обычных вооруженных силах в Европе", — гласит текст документа.
Адаптированный договор ратифицировали только четыре страны — Россия, Белоруссия, Казахстан и Украина. Москва в 2007 году приостановила участие в ДОВСЕ "до тех пор, пока страны НАТО не ратифицируют Соглашение об адаптации и не начнут добросовестно выполнять этот документ".