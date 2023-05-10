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РУСДРАМ покажет спектакль в Архангельске
РУСДРАМ покажет спектакль в Архангельске
Спектакль поставят на сцене Архангельского театра драмы имени М.В. Ломоносова. 10.05.2023, Sputnik Абхазия
2023-05-10T16:40+0300
2023-05-10T16:40+0300
2023-05-10T17:05+0300
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СУХУМ, 10 мая – Sputnik. Государственный Русский театр драмы имени Искандера покажет спектакль "Солярис" на фестивале "Ломоносов Фест" в Архангельске.В фестивале, помимо Абхазии, примут участие театры Москвы, Санкт-Петербурга, Архангельска, Калуги, Перми.Фестиваль "Ломоносов Фест" – это фестиваль, который находится на стыке искусства, науки и технологий. Он организован при финансовой поддержке Министерства культуры России. Будут показывать спектакли как драматические, так и пластические, и кукольные, и детские.
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русдрам, театр, культура, абхазия, россия
русдрам, театр, культура, абхазия, россия
РУСДРАМ покажет спектакль в Архангельске
16:40 10.05.2023 (обновлено: 17:05 10.05.2023)
Спектакль поставят на сцене Архангельского театра драмы имени М.В. Ломоносова.
СУХУМ, 10 мая – Sputnik. Государственный Русский театр драмы имени Искандера покажет спектакль "Солярис" на фестивале "Ломоносов Фест" в Архангельске.
"Нас радует, что театр из Абхазии получает множество приглашений от престижных фестивалей, и что наша большая гастрольно-фестивальная деятельность не ложится бременем на государственный бюджет Абхазии. Нас ценят за уровень, качество и то, что мы зачастую превосходим даже самые смелые ожидания. Спектакль "Солярис", который мы покажем в Архангельске, – это постановка столичного театра, коим мы и являемся. Высокая честь и большая радость достойно представлять культуру Абхазии за рубежом", – отметил гендиректор РУСДРАМа Ираклий Хинтба.
В фестивале, помимо Абхазии, примут участие театры Москвы, Санкт-Петербурга, Архангельска, Калуги, Перми.
Фестиваль "Ломоносов Фест" – это фестиваль, который находится на стыке искусства, науки и технологий. Он организован при финансовой поддержке Министерства культуры России. Будут показывать спектакли как драматические, так и пластические, и кукольные, и детские.