РУСДРАМ покажет спектакль в Архангельске

"Нас радует, что театр из Абхазии получает множество приглашений от престижных фестивалей, и что наша большая гастрольно-фестивальная деятельность не ложится бременем на государственный бюджет Абхазии. Нас ценят за уровень, качество и то, что мы зачастую превосходим даже самые смелые ожидания. Спектакль "Солярис", который мы покажем в Архангельске, – это постановка столичного театра, коим мы и являемся. Высокая честь и большая радость достойно представлять культуру Абхазии за рубежом", – отметил гендиректор РУСДРАМа Ираклий Хинтба.