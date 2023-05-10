https://sputnik-abkhazia.ru/20230510/tabachnuyu-kontrabandu-pytalis-vyvezti-iz-abkhazii-v-rossiyu--1045742283.html

Табачную контрабанду пытались вывезти из Абхазии в Россию

Табачную контрабанду пытались вывезти из Абхазии в Россию

Возбуждены дела об административных правонарушениях, незаконно перемещаемый товар и автомобиль изъяты. 10.05.2023, Sputnik Абхазия

2023-05-10T18:20+0300

2023-05-10T18:20+0300

2023-05-10T19:45+0300

в абхазии

таможня

сигареты

государственная граница

абхазия

россия

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СУХУМ, 10 май - Sputnik. Российские таможенники пресекли незаконный ввоз табачной продукции из Абхазии, сообщает пресс-служба по Сочи Краснодарской таможни.Таможенники обыскали автомобиль ВАЗ 2106 и нашли контрабанду в проемах передних дверей и под обшивкой сидений в салоне. Как признался правонарушитель, сигареты он вез на продажу, об ограничениях на ввоз табачной продукции в Россию знал, поэтому решил скрыть сигареты от таможенного контроля.

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Sputnik Абхазия

таможня, сигареты, государственная граница, абхазия, россия