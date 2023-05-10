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Табачную контрабанду пытались вывезти из Абхазии в Россию
Табачную контрабанду пытались вывезти из Абхазии в Россию
Возбуждены дела об административных правонарушениях, незаконно перемещаемый товар и автомобиль изъяты. 10.05.2023, Sputnik Абхазия
2023-05-10T18:20+0300
2023-05-10T18:20+0300
2023-05-10T19:45+0300
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СУХУМ, 10 май - Sputnik. Российские таможенники пресекли незаконный ввоз табачной продукции из Абхазии, сообщает пресс-служба по Сочи Краснодарской таможни.Таможенники обыскали автомобиль ВАЗ 2106 и нашли контрабанду в проемах передних дверей и под обшивкой сидений в салоне. Как признался правонарушитель, сигареты он вез на продажу, об ограничениях на ввоз табачной продукции в Россию знал, поэтому решил скрыть сигареты от таможенного контроля.
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таможня, сигареты, государственная граница, абхазия, россия
таможня, сигареты, государственная граница, абхазия, россия
Табачную контрабанду пытались вывезти из Абхазии в Россию
18:20 10.05.2023 (обновлено: 19:45 10.05.2023)
Возбуждены дела об административных правонарушениях, незаконно перемещаемый товар и автомобиль изъяты.
СУХУМ, 10 май - Sputnik. Российские таможенники пресекли незаконный ввоз табачной продукции из Абхазии, сообщает пресс-служба по Сочи Краснодарской таможни.
Мужчина пытался вывезти из республики 300 пачек (6000 штук) сигарет "CHAPMAN" без российских акцизных марок и специальной маркировки.
Таможенники обыскали автомобиль ВАЗ 2106 и нашли контрабанду в проемах передних дверей и под обшивкой сидений в салоне.
Как признался правонарушитель, сигареты он вез на продажу, об ограничениях на ввоз табачной продукции в Россию знал, поэтому решил скрыть сигареты от таможенного контроля.